Pontváró bulik: szinte minden szakra kevesebben jelentkeztek

A felvi.hu szerint idén 99 192 diák jelentkezett az ősszel induló felsőoktatási képzésekre. Míg 2021-ben 11 százalékkal többen (101 844 fő) adta be a jelentkezését a 2020-as adatokhoz képest (ami közel évtized negatív rekordja volt), addig most 2,7 százalékkal kevesebben.

A pedagógusok régóta kongatják a vészharangot, hogy a béremelések elmaradása, az igazságtalan túlóra-rendszer és a munkaerőhiány miatt mekkora veszélyben van a magyar oktatás.

Egy korábbi pontváró bulin. Fotó: MTI Egy korábbi pontváró bulin. Fotó: MTI

Nos, a pedagógus szakokon idén ismét csökkent a jelentkezők száma.

A felvi.hu adatai szerint 2020-ban a pedagógusnak jelentkezők száma 8245 fő, 2021-ben 9787 fő, míg idén 8678 fő adta be a jelentkezését, azaz 12 százalékkal kevesebb fiatal tartja vonzóbbnak 2022-ben a pedagóguspályát, mint tavaly. (Az összes jelentkezők száma, amelyben az alapképzésre, a mesterképzésre és az állami ösztöndíjasok is benne vannak, 11978 fő, de ez is ugyanúgy 1000 fővel elmarad a 2021-es adattól).

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) számításai szerint öt év múlva nyolcezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, akiket két-háromezer pályakezdő tanár nem tud pótolni.

Totyik Tamás, a PSZ alelnöke lesújtónak nevezte az idei számokat. Szerinte, ha a pedagógusképzésbe jelentkezők közül mindenkit felvennének és mindenki szerezne diplomát, az sem lenne elég a kieső tanárok pótlására. Totyik Tamás úgy látja, a fiatalok "beárazták" a pedagóguspályát, a mostani bérviszonyok mellett ez a hivatás nem vonzó.

És amíg egy pályakezdő tanár alapilletménye nettó 150-160 ezer forint körül mozog, addig nem várható javulás.

De a pedagógusokon túl a többi top-területnél is összevetettük, hogy 2021-ben és idén hányan jelölték meg első helyen ezeket a szakokra:

gazdaságtudományi szakok: 2021-ben 22 403, 2022: 21 646 fő

bölcsészettudományi képzések (12 066) 2022: 11 830

műszaki területek: (10 588), 2022: 10 617

orvos-és egészségtudomány: (8 619), 2022: 8 582

Pontváró bulik országszerte

A ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező az általa megjelölt melyik képzésre kerül be. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt.

Mint minden évben, most is közös ponthatár váró bulikon vehetnek részt a fiatalok. Budapesten a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Oktatási Hivatal (OH) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a Városligetben rendezi meg a Pont ott elnevezésű partit, ahol a lényegi esemény mellett egyéb programokon, például könnyűzenei koncerteken is részt vehetnek. A kapukat 15 órakor nyitják meg.

A kilátogató diákok tájékoztatást kaphatnak a pótfelvételi eljárásról, a magyar állami ösztöndíjról és az egyetemi élet nyújtotta lehetőségekről.

Pontváró bulit szerveznek egyébként a vidéki nagyvárosokban is, így Békéscsabán, Kiskőrösön, Debrecenben, Egerben, Győrön, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden is.