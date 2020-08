Vásárlási szokásainkat is átalakította a járvány

A cikk a Piac & Profit magazin június-júliusi számában jelent meg.

A következő lapszám augusztus 26-án jelenik meg. Keresse az Inmedio és Relay újságárusoknál, vagy fizessen elő a magazinra. Megrendelését itt adhatja le>>>

(Fotó: Pexels) (Fotó: Pexels)

Az ételkiszállítással foglalkozó Woltnál március közepe óta nemcsak folyamatosan növekedtek, hanem jelentősen át is alakultak a megrendelések. A kormány intézkedései, első körben a veszélyhelyzet, majd a kijárási korlátozás bejelentése voltak olyan mérföldkövek, amelyek nagyban befolyásolták a rendelésszámok alakulását – közölte megkeresésünkre a cég. A magyar piacon 2018 óta jelen lévő vállalat március közepe óta két új régióban, Újpesten és Dél-Pesten is szolgáltat, meghosszabbították a nyitvatartásukat – már reggel 9-től lehet rendelni –, és bővítették a kínálatukat: az éttermi ételek mellett élelmiszerüzletek termékeit is házhoz viszik.

Családok rendelnek együtt nagyobb mennyiséget

Az átlagos rendelési érték és a kosárba helyezett tételek száma egyaránt megnőtt, ami a Wolt tapasztalatai szerint annak tudható be, hogy míg eddig ebédidőben jellemzően az irodákban dolgozók rendeltek egy főnek, most otthonra párok, családok rendelnek együtt nagyobb mennyiséget. A bővülő forgalom miatt több alkalmazottal dolgoznak. Bővítették az éttermekkel foglalkozó értékesítői csapatot, több ügyfélszolgálatosra van szükség, és a futár partnerek száma is jelentősen növekedett. Emellett az elmúlt időszakban olyan éttermek is tömegesen csatlakoztak a Wolthoz, és kezdték el a házhoz szállítást, amelyek korábban nem szerettek volna ezzel foglalkozni, és kapacitáshiány miatt olyan felhasználók is rendelni kezdtek, akiknek ez korábban nem volt szokásuk. A két faktor együtt a piac jelentős növekedését hozta a meglévő szereplők számára, és az új belépőknek is.

De nem csak az ételkiszállítás ugrott meg. Egyes áprilisi napokon az Express One futárszolgálatnál a karácsonyi csúcsidőszakot is meghaladta a kikézbesített küldemények száma, a hónap során összességében 64 százalékkal nőtt a házhoz szállítás a tavalyi év azonos időszakához képest, míg az üzleti megrendelőtől közvetlenül a vásárlónak kézbesített küldemények száma 90 százalékkal emelkedett.

A veszélyhelyzet idején mennyiségi korlátozás

A Tescónál is arról számoltak be, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés az online bevásárlás szolgáltatásuk iránt. Míg a karácsonyt megelőző decemberi időszakban a felfutás egyenletesnek mondható, és nagyjából két hétig tart, addig a mostani helyzetben már több mint két hónapja tapasztalják a megemelkedett érdeklődést.

Alapvetően a tartós élelmiszerek iránt a legnagyobb a kereslet, de a legnépszerűbb termékek köre – ásványvíz, babaápolási cikkek, nagybevásárlás elemei – nem változott. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb vásárló vehesse igénybe szolgáltatásukat, a veszélyhelyzet idején mennyiségi korlátozást vezettek be: egy vásárló egyszerre maximum 80 kilogramm árut rendelhetett, emellett bizonyos kategóriákban korlátozták a megvásárolható termékek maximális számát is. Mindezek mellett a valaha volt leggyorsabb toborzási kampányukat indították el a kialakult helyzetre való tekintettel. Jelenleg több mint 200 új, határozott idős szerződéssel rendelkező munkatárs segíti az online bevásárlók kiszolgálását.

Otthoni barkács és operatív törzs

A járvány alatt fellendült a barkácsolási és kertszépítési kedv is. A Praktiker közlése szerint jelentős volt a forgalomnövekedés a festékek, lazúrok terén, de akadtak olyan árucsoportok is, amelyeknél megduplázódott a forgalom a tavalyi évhez képest. Azaz a vásárlók egy része a kényszerpihenőt különböző kerti munkálatokkal, illetve lakásfelújítással, javításokkal, állagmegóvással töltötte. A barkácsáruháznál az online rendelések száma is nőtt a tavalyi évhez képest, különösen a kis csomagos rendeléseké.

És bár a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke elmaradó bevételeket említett, a Telenor nagyjából 30 százalékos növekedést tapasztalt mind az adatforgalom, mind a hanghívások tekintetében. Utóbbi mögött elsősorban az átlagosnál hosszabb hívások álltak, míg a megnövekedett adatforgalom elsősorban azzal magyarázható, hogy sokkal nagyobb arányban néztek videós tartalmakat a szolgáltató ügyfelei. Érdekesség, hogy például a kormányzati operatív törzs online sajtótájékoztatói alatt is érezhetően nőtt a forgalom. A szolgáltató a hálózat finomhangolása mellett ajándék-, illetve kedvezményes adatcsomagot adott a felhasználóknak.

A Magyar Telekom válaszában azt közölte, hogy a megnövekedett távmunkaigény, illetve az internetes, valamint a tv-s platformokon beinduló távoktatás nagyban befolyásolta a megszokott hálózati terhelést. A szolgáltató az elmúlt két hónapban egyrészről jelentős adatforgalom-növekedést tapasztalt, másrészről megnövekedett az igény a digitális szolgáltatások igénybevételére, és olyan eszközök, mint például laptopok, tabletek, webkamerák, mikrofonos fejhallgatók iránt. A Telekom több kedvezménnyel is készült a járvány időszakára, például az extra mobiladat mellett a 65 éven felüliek májusban ingyen telefonálhattak, míg a háziorvosok 1000 mobilpercet kaptak.

A Budapesten informatikai képzéseket kínáló oktatási központot működtető, nemzetközi Wild Code School a válság elején átmeneti, közel 30 százalékos visszaesést tapasztalt forgalmában, ám ez néhány hét után fordult. A cégek által elküldött munkavállalók közül sokan az IT területére akarják átképezni magukat, így különösen népszerű a központ webfejlesztő képzése például.