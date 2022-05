Rács mögött egy miniszterelnökségi főosztályvezető

Korrupció gyanúja miatt egy olyan miniszterelnökségi vezető került rács mögé, aki éppen a korrupció miatt visszatartott uniós forrásokkal kapcsolatos munkát végzett. Az ügyészség szerint a főosztályvezető kenőpénzért vállalta, hogy elutasított EU-s pályázatok felülvizsgálata a támogatást kérők számára kedvezően alakuljon. A kormánytisztviselő akár 15 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat - írta a 24.hu.

A lap emlékeztet: a tisztviselőt 2016 elején helyezték a Miniszterelnökség Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságának állományába. Itt aztán az RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságára került, Leveleki Zsolt helyettes államtitkár beosztottjaként.

Habár azt Miniszterelnökséget vezető miniszter is elismerte a Kormányinfón, hogy a tárca egyik munkatársa is érintett a büntetőügyben, Gulyás Gergely nem főosztályvezetőről, hanem egy osztályvezetőről, valamint kisebb csalásokról beszélt - toldotta meg a portál. Ugyanakkor az ügyészségi indítványban az áll, hogy több száz millió forintos, bizonyos esetekben az egymilliárd forintot is megközelítő vissza nem térítendő támogatásokra benyújtott pályázatokat „olajoztak meg” a gyanúsítottak. Az ügyészség szerint általában a pályázati összeg egy százaléka volt a tarifa, de volt, hogy jóval több.

A vádhatóság szerint a Pénzügyminisztérium munkatársai kenőpénzért cserébe abban segítettek a pályázóknak, hogy támogatási kérelmeik sikeresek legyenek, illetve az azokkal kapcsolatban indított ellenőrzések számukra kedvezően végződjenek.

Ha ez mégsem sikerült – áll az ügyészségi dokumentumokban –, akkor jött képbe a Miniszterelnökség főosztályvezetője. Neki abban volt szerepe, hogy csúszópénzért cserébe azoknál az elutasított pályázatoknál járjon el, melyek esetében felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Miniszterelnökséghez a pályázók. Az ügyészség szerint a főosztályvezető intézte el, hogy a kifogásnak mindenképpen helyt adjanak, és ezáltal a támogatási kérelem visszakerüljön a rendszerbe újbóli elbírálásra - számolt be a lap.