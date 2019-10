Radikálisan írhatja újra a munkaerőpiac szabályait az 5G

Egyre közelebb araszol az 5G, és közeledik a VR-t leváltó XR korszaka is - ez utóbbi a virtuális valóság még kiterjesztettebb formája - és amikor ideérnek, az nagyon hamar nagyon nagy változásokat hozhatnak az életünkben, azon belül is abban, ahogy dolgozunk és dolgoztatnak minket, saccolja a Quartz cikke.

A szöveg rámutat, hogy a gyorsabb netkapcsolat valóban újraír egy sor szabályt: az okostelefonos HD-tévézés akkor vált széleskörben lehetségessé a fogyasztóknak, amikor 3G-ről 4G-re váltott a kapcsolat, maga az intertnetezés pedig akkor, amikor 2G-ről 3G-re váltottunk. Ugyanígy, az XR egy sokkal intenzívebben kiterjesztett valóságot tesz majd lehetővé az 5G-vel megnövekedett netsebesség miatt, és megnyitja a kapukat új, innovatív termékek és szolgáltatások előtt.

A cikk eljátszik a gondolattal, és arra jut, hogy hamarosan új fogalmat nyer a távmunka, mert nem merül ki pusztán Skype-os konferencia-beszélgetésekben és otthoni laptoppüfölésben, hanem a virtuális avatárunkat fogjuk majd munkába küldeni. Például egy tetszőleges városból bejárást tarthatunk a világ másik végén működő üzemben, de az XR segítségével úgy, hogy mindent csaknem úgy figyelhetünk meg, mintha konkrétan ott lennénk. A virtuális gyárbejárás mellett a másik példájuk az, hogy avatárja segítségével egy orvos-specialista szükség esetén a távolból is hatékonyan irányíthat komplikáltabb műtéteket.

A Quartz jóslata szerint összességében az 5G és az XR a következőképpen fogja megváltoztatni a munkánkat:

A munkahely fogalma egyre zavarosabbá fog válni

A történelem során azt, hogy hol lakunk, mindig az határozta meg, hogy hol dolgozunk. Az 5G és az XR segítségével sokunknak lehetősége nyílik majd arra, hogy munkánk majdnem minden részét a távolból végezzük el, köztük olyan feladatokkal is, melyek korábban fizikai jelenlétet kívántak. Míg a telekommunikáció a munkahelyünket hozza el az otthonunkba, addig az 5G minket visz majd el a munkahelyünkre.

A specialisták egyszerre több munkaadónak is dolgozhatnak

A sebészek és más specialisták, akiket a személyes jelenlétük szükségessége miatt muszáj kórházhoz, orvosi körzethez kötni, az 5G-vel segített jövőben sokkal messzebbre is dolgozhatnak. Elképzelhető, hogy egyes szakértők az egyik percben még egy new yorki meetingen adnak elő az avatárjukkal, majd egy gyors kapcsolás után már Hongkongban vesznek részt egy meetingen. Ők egyszerre akár több vállalat dolgozói is lehetnek - vagy akár teljesen szabadúszóvá is válhatnak.

A virtuális munka ugyanolyan hatékonnyá válhat, mint a hagyományos

A fentebbi példában vázolt távoli menedzser az 5G-vel teljesen realisztikus gyárbejárásokra lesz képes az XR-nek köszönhetően, ezt élőben, a gyártási mechanizmusok részletes megvizsgálására alkalmasan. A kiterjesztett valóságnak köszönhetően pedig azonnal ellenőrizni is tudja a vonatkozó statisztikákat, ezzel pedig gyorsabb munkavégzésre lesz képes, mint a gyárat konkrétan, helyben, fizikailag bejáró ellenőr.

Egyre több ilyen jelenettel találkozhatunk majd a jövőben. (Forrás: Depositphotos) Egyre több ilyen jelenettel találkozhatunk majd a jövőben. (Forrás: Depositphotos)

Megváltoznak a céges képzések

Több nagyvállalat, köztük a Walmart, az Amazon és az AT&T is belekezdett már abba, hogy felkészítse dolgozóit a mesterséges intelligencia valódi berobbanása miatt a munka világában várható óriási változásokra. A képzések, átképzések munkavállalók ezreit érintik világszerte, és hamarosan, az 5G segítségével sokkal hatékonyabbá válhatnak. Főképp az XR segítségül hívásával olyanokká válhatnak a virtuális tanfolyamok, melyek szinte megkülönbözhetetlenek a "valódi" képzésektől, vagyis azoktól, melyeken az ember konkrétan, a helyszínen vesz részt. Óriási távolságokból lehet majd ugyanolyan sikeresen megtanítani a munkásoknak az új, szükséges készségeket, mintha ott lennének a bemutató helyszínéül szolgáló gyárban, munkaállomáson. Idő- és költségkímélő megoldás lesz ez, mely nagy előnyhöz juttatja ezen technológiát kihasználó vállalatokat.

A virtuális céges kultúra új kihívást jelent

Ahogy a fiksz helyszínhez kötött munka jelentősége csökken, úgy kell megoldást találniuk a vállalatoknak arra, hogyan őrizhetik meg a céges kultúrájukat egy új terepen. A multiknál ez a kihívás már a határok átlépésénél megjelent, és a probléma csak még átfogóbb lesz, ahogy nem egy külföldi gyártelepen, hanem a virtuális térben kell majd betartatni az általuk kívánatosnak vélt szabályokat, hiszen a hús-vér személyes találkozók száma várhatóan nagyban le fog csökkenni.

Azok a cégek lesznek a befutók, akik nagyobb dolgozói elégedettséget tudnak elérni

Ha valóban széleskörben elterjed majd az egyszerre több cégnek dolgozás gyakorlata, az drámaian megváltoztatja majd a munkaadó és a munkavállaló közti kapcsolatot. Új eszközök kellenek a klasszikus kompenzációs csomagok helyett, és meg fognak változni a megszokott munkaerő-megtartási stratégiák is. Azok a vállalatok lesznek a befutók a legjobb dolgozók utáni hajszában, akik megértik az új kihívásokat, és ezek mentén képesek lesznek olyan ajánlatokat tenni a kiszemelteknek, melyek kihasználják az új körülmények nyújtotta lehetőségeket. Aztán persze azon is el kell gondolkodniuk, hogyan állítsák össze a munkaszerződést, hogy a legtöbbet hozhassák ki az időközben más cégeknek is dolgozó új munkaerőből.

A kiégés és a munkahelyi visszaélések viszont megsokszorozódhatnak

Az 5G és az XR előretörésével nemcsak a lehetőség lesz meg arra, hogy bárhol, bármikor, bármin dolgozzunk, de könnyen lehet a munkaadók új, alap elvárása is a non-stop zakatolás. Az egynél több cégnek dolgozókat ily módon egynél többen facsarhatják ki, miközben már most, az 5G előtt is komoly probléma a feladatok túlvállalásából fakadó kiégés, depresszió.

Ma még mindez a távoli jövő lehetséges, új berendezkedésének tűnik, de az 5G már az ajtónkon kopogtat, az XR pedig csak arra vár, hogy széles körben elterjedjenek az eszközök, melyekkel ki lehet használni a teljes potenciálját. Hogy a fent vázolt forgatókönyv mennyiben valósul meg, azt lehet, hogy hamarabb meglátjuk, mint gondolnánk.

(Quartz)