Rejt veszélyeket a nyugdíjmegtakarítások újabb kimozgatása? Ezt is kérdezzük ma Felcsuti Pétertől a Klasszis Klubban

Már egy ideje rezignáltan vesszük tudomásul, amikor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megjelentet egy makrogazdasági adatot. Például azt, hogy a magyar gazdaság a tavalyi után az idén is recesszióba süllyedt. Ami nem csoda, hiszen az ipari termelés – azon belül is az építőipar –, valamint a beruházások jócskán elmaradnak a tavalyi szintektől. Pedig azok sem voltak túl magasak, emiatt azt gondolhattuk volna, bravúr őket alulmúlni. Hát sikerült.

Ráadásul a GDP-termelés másik fontos eleme, a lakossági fogyasztás sem jelenthet lendítő erőt. Hiába a KSH által kimutatott két számjegyű reálbér-emelkedés, egyrészt ebben sokan egyáltalán nem részesülnek, másrészt éppen a már említett gazdasági gondok, bajok, azok enyhülésének bizonytalan ideje miatt nem mernek költeni. Attól tartanak ugyanis, hogy a 2022–23-ban hosszabb időn át európai uniós rekorder, igaz, már csak a rendkívül magas bázis miatt is az idén óhatatlanul lejjebb ment inflációnk ismét felpörög. Aminek jelei az októberi adatokban – különösen az átlagos fogyasztóiár-indexnél szokatlanul magasabb maginflációban – már tetten is érhetők.

Ebben a helyzetben sokan inkább félreteszik a pénzüket, még ha ezt a kormány nem is nézi jó szemmel. Hiába, kell a kereslet a kormányzati GDP-növekedési tervek (erre az évre 4, 2025-re 3-6, de a költségvetésben már csak 3,4 százalékos) megvalósulásához. Ezért minden „fiókba” belenéznek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vezérletével, honnan lehet pluszforrást szerezni. Az ötletbörze során jönnek aztán az olyan eretnek gondolatok, mint hogy az emberek idős éveikre fialtatott pénzeit is be lehetne vonni a körforgásba, lehetővé téve, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárakban lévő összegeket adómentesen lehessen lakáscélokra fordítani. Azokon belül is nem csak vásárlásra, korszerűsítésre, felújításra, hanem adósság törlesztésére, legyen az akár (horribile dictu!) szabad felhasználású jelzáloghitel.

Hogy mennyire veszélyes az, hogy közel másfél évtizeddel a magánnyugdíjpénztárak kivéreztetése, azok több mint 3 ezer milliárd forintos einstandolása után az Orbán-kormány most a „csak” 2 ezermilliárdos vagyon felett diszponáló önkéntes pénztártagokat arra biztatja, az öngondoskodást sutba vágva az aktuális megélhetésüket könnyítsék meg, s a hosszabb távúnak szánt megtakarításukat most költsék el? Nos, erről is megkérdezzük Felcsuti Péter közgazdászt, a Raiffeisen Bank egykori vezérigazgatóját, a Magyar Bankszövetség exelnökét a következő Klasszis Klub Live-ban.

