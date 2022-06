Retteghet Putyin, jönnek az ukrán fejlesztésű légvédelmi egységek - reggeli háborús hírek

Az orosz erők továbbra is rakéta- és légicsapásokat mérnek ukrajnai katonai és polgári infrastrukturális létesítményekre. A katonai vezetés szerint ugyanakkor az ukrán légvédelem hatékonyságának köszönhetően az orosz légierő támadásainak intenzitása csökkent. A légierőt most elsősorban a földi csapatok műveleteinek támogatására, illetve Ukrajna belső régióiban lévő infrastrukturális létesítmények elleni rakétacsapások végrehajtására vetik be.

Orosz támadásokban megrongálódott lakóépület Harkiv külvárosában. Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov Orosz támadásokban megrongálódott lakóépület Harkiv külvárosában. Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Az ukrán fegyveres erők azt tervezik, hogy az egész ország légvédelmi rendszerét korszerűsítik a nyugat-ukrajnai Vinnicja megyében kifejlesztett új módszerek alkalmazásával.

Ihor Terehov, a keleti országrészben lévő Harkiv polgármestere egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az orosz csapatok ismét tűz alá vették a megyeszékhelyt. Szavai szerint Harkiv egyik lakónegyedét ágyúzták, amelynek következtében - az első információk szerint - egy ember életét vesztette és hárman megsérültek.

Közösen látogatta meg a Romániában francia parancsnokság alatt alakult NATO-harccsoportot az erdélyi Nagysinken Ludivine Dedonder belga és Vasile Dincu román védelmi miniszter - közölte a román védelmi tárca (MAPN). A harccsoport parancsnokságát ellátó Franciaország mintegy 500, Belgium pedig mintegy 300 katonát küldött Romániába.

Lengyelország 50 darab Krab lánctalpas önjáró tüzérségi löveget szállít Ukrajnának mintegy 260 milliárd forint értékben, ez az utóbbi harminc év egyik legnagyobb lengyel fegyverszállítási ügylete. A beszerzést Ukrajna részben az Európai Unió eszközeiből, részben az állami költségvetésből fedezi.A Dziennik Gazeta Prawna (DGP) lengyel napilap múlt heti értesülése szerint az első 18 Krab-tarackot múlt héten továbbították Ukrajnának a lengyel hadsereg készleteiből.

Az orosz rezsim stratégiája megbukott, nem sikerült megdöntenie az ukrán kormányt, és nem sikerült megosztania a NATO és az EU-tagállamokat, e két szövetség még soha nem volt ilyen szoros egységben, mint most - jelentette ki Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Az EU kül-, biztonság- és védelmi politikájával kapcsolatos jelentésről szóló vitában a biztos úgy fogalmazott: a holnap Európája az ukrán harcmezőkön fog eldőlni, ennek tudatában az Európai Unió példátlan mértékű, 2 milliárd eurós támogatást biztosított az ukrán haderőnek, és elfogadta történelme legnagyobb szankciós csomagját. (MTI)