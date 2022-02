Ritka politikai poszt a brit királyi családtól

Vilmos herceg és Kate kijelentette, hogy „kitartanak” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett.

Ritka nyilvános megjegyzés a politikáról Cambridge hercegétől és hercegnőjétől, miután 2020-ban találkoztak Zelenszkijvel és feleségével, Olenával.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future :flag-ua: W & C