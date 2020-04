Ritkán látott ábrák a magyar koronavírus-járványról

A diagnosztizált fertőzöttek száma az éppen betegek, újonnan diagnosztizáltak mellett értelemszerűen azokat is tartalmazza, akik már meggyógyultak és akik elhaláloztak. Velük korrigálva a teljes számot, megkapjuk az aktív fertőzöttség mértékét. Ha az aktív fertőzöttek száma elkezd a csökkenni előző naphoz képest, az pozitív jel lehet a járvány tetőzését illetően.

Jól látható, hogy a magyar halálozási adat trendszerűen emelkedik egy ideje már, miközben minden régiós ország egy, a magyarnál jóval alacsonyabb szinten tudja tartani az arányszámot. Az elképesztő mértékben kiugró magyar adat hátterében főként az alacsony számú hazai tesztelések állnak. Emiatt ugyanis alacsonyan marad a diagnosztizált fertőzöttek száma is.

