Róna Péter szerint Matolcsy György ebben a helyzetben nem érdemel fizetésemelést

"Arról tájékoztattam a három, engem jelölő párt vezetőségét, hogy miként a köztársasági elnöki jelölésemnél is történt, csak akkor vállalom, ha mind a hat demokratikus ellenzéki párt egybehangzóan engem jelöl, mert nem kívánom személyemmel illusztrálni az ellenzéki pártok között kialakult széthúzást és feszültséget" - mondta Róna Péter közgazdász a Népszavának adott interjújában.

Ugyanakkor szerinte biztosra vehető a jelölés kimenetele, hogy a kormánypártok a korábbi gyakorlatnak megfelelően maguk állapítják majd meg, ki lesz a „befutó.

Róna Péter közgazdásznak több mindenben is markáns véleménye van a jegybankot illetően. Fotó: MTI

A kormány az MNB sugallatára – indokoltnak látta a kilenc­esztendős jegybanktörvény részleges módosítását, amivel kapcsolatban a közgazdász azt mondja:

"A jogszabálytervezet több szempontból is aggályos. Már az is elgondolkodtató, hogy az MNB élén álló Matolcsy György havi fizetését jövő év márciusától havi hatmillió forintra kívánják emelni, arra hivatkozva, hogy az ÁSZ elnöke is annyit keres. Ebben az a felháborító, hogy mindez olyan időszakban történik, amikor például a pedagógusok régóta beígért bérének rendezésére nincs elég pénz".