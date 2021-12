Rövid távon nem lesz megoldva az egészségügy szakember hiánya

A Kórházszövetség elnöke a legnagyobb problémát az egészségügy területén a munkaerőhiányban látja. A szakdolgozók nem megfelelő létszáma már a járvány előtt is nagy gond volt, most pedig különösen. A hálapénzt megszüntető új jogszabályok miatt sokan kiléptek az állami rendszerből, ez ugyancsak tovább nehezítette a helyzetet – mondta a vg.hu-nak a szakember. Úgy fogalmazott, "a rossz hír, hogy immár évek óta folyamatosan szakemberhiánnyal küzdünk és sajnos úgy tűnik, rövid távon nem lesz megoldva a kérdés. A szakdolgozók hiánya már a járvány előtt is gondot okozott, és ez most sincs másképp".

A szektor anyagi jellegű gondjain sokat segített a teljesítményfinanszírozás megszüntetése. A helyébe került átlagfinanszírozás komoly védelmet jelent az intézmények számára. Mindazonáltal Ficzere Andrea úgy véli a beszállítói tartozásokat rendezni kell mielőbb. A kórház-finanszírozás átalakítása nem került le a napirendről, csak a pandémia miatt halasztódott el.

A járvány nyilvánvalóvá tette, hogy az egészségügyben mekkora kincs az adat. Ugyanakkor nagy gond, hogy e területen nincs egységes informatikai rendszer és gyakorlat.

Nagy szerencse volt a bajban, hogy nem követtük gyorsan azt a világtendenciát, hogy csökkenteni kell a kórházakban az aktív ágyak számát – állítja Ficzere Andrea. Szerinte, ha nem lett volna annyi kórházi ágyunk a járvány kezdetekor, akkor hatalmas bajba került volna az ellátás. Ezt figyelembe kell venni a jövő tervezésekor és újra kell számolni az aktív, a krónikus, valamint az ápolási feladatokra használt ágyak számát.