Soha nem fogyott még annyi üzemanyag Magyarországon, mint mostanában

A májusi adatok szerint rekordokat döntöget az üzemanyagfogyasztás Magyarországon. 2021 májusa és 2022 májusa között összesen több mint 6,1 milliárd liter benzint és gázolajat tankoltak hazánkban, ez abszolút rekordnak számít a napi.hu összeállítása szerint.

Jól mutatja, hogy milyen kiemelkedően magas számokról van szó, hogy idén májusban péládul több benzin 189,6 millió liter) fogyott, mint 2019 augusztusában (186,2 millió liter), tehát a járvány előtti utolsó év nyarán, amikor hagyományosan a nyaralásra indulók tömegei miatt a legtöbb benzin fogy.

A rekordok mögött nyilvánvalóan ott van az üzemanyagokra bevezetett hatósági ár, illetve az ez, valamint a gyengülő forint által a hazai kutakhoz vonzott külföldi autósok által generált pluszkereslet is. Ha igaz, ez az azóta bevezetett korlátozások miatt nyárra már visszaeshetett, de ez majd csak a következő hónapok adataiból fog kiderülni.

A lap kitért arra is, hogy ha benzinkutak forgalmán felül a nagykereskedőktől közvetlenül vásárolt üzemanyagokra is adatokat adó jövedéki statisztikákat nézzük, akkor is rekordmagas számokat kaphatunk.

Mindezen az állam is igen jól keres, 2022-ben az üzemanyagok jövedéki adójából májusig 262,9 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el a költségvetés, ez 6,7 milliárddal meghaladja a tavalyi hasonló adatot, miközben az árstopos üzemanyagok jövedéki adóját két lépcsőben is csökkentette az állam.