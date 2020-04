Sok volt a kritika: máris átalakítja a bértámogatást a kormány

Sok kritikát kapott a legfontosabb gazdaságvédelmi intézkedés

Az öt főnél nagyobb cégeknél az elmúlt hónap legalább 50-60 ezer fős elbocsátása után újabb 90-100 ezer ember veszítheti el állását - számoltunk be hétfőn a GKI friss felmérésől. Ennek elsősorban a kormány bérkiegészítési programja szabhatna gátat, az azonban a vártnál jóval kisebb terhet vállal át a járvány miatt bajba került cégek terheiből, így csak keveseknek jelent érdemi segítséget, a munkavállalók megtartása a támogatás igénybevétele után is jelentős erőforrást igényel a vállalkozásoktól.

A szakértők részéről számos kritikát kapott a rendszer - nem csak az átvállalás szerény mértékét, hanem a túlzott adminisztrációt valamint a számos homályos pontot illetően is.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaságvédelmi akciótervhez egy sor javaslatot is tett, erről nemrég Parragh László beszélt az mfor.hu-nak - az elnök azt is mondta lapunknak, hogy az MKIK-nak a bértámogatás esetében az állam által átvállalt részre is van módosító jellegű javaslata. Parragh László jelezte: tudomása szerint ezen a héten újabb bejelentések várhatók a témakörben.

Átalakítják a rövidített munkaidő után járó támogatást

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Hír TV-ben mondta el vasárnap este: átalakítják a rövidített munkaidő utáni támogatást; a gazdaságvédő stratégián a partnerekkel való egyeztetés után igazítanak. Arra nem utalt, növelik-e az állami támogatás mértékét; azt mondta, "csak annyi fog történni", hogy az ipari partnerek számára pontosítanak bizonyos elemeket, hogy egyszerűbb legyen igénybe venni. A miniszter hozzátette: a múlt hét közepe óta lehet pályázni, a pályázók száma naponta változik, a tapasztalatok ezidáig pozitívak.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

