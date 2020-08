Sokkal lassabban fogy a magyar, mint egy éve

Az év első 7 hónapjában 52 825 gyermek jött világra, ami 2488-cal, 4,9 százalékkal több a 2019. január–júliusi születésszámnál. Ugyanebben az időszakban 74 093-an haltak meg, 5,1 százalékkal, 3992-vel kevesebben, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás mértéke így 21 268 főre csökkent, ami 23 százalékkal alacsonyabb a tavalyi adatnál.

Forrás: KSH

Kevesebbet mozdultunk ki - kevesebben haltak meg

A halálozások számának csökkenése főként annak köszönhető, hogy az influenzajárvány idén sokkal enyhébb volt, kevesebb áldozatot követelt, mint egy évvel ezelőtt: január-februárban 13 százalékos volt a halálozások számának visszaesése. Március-áprilisban 1,8 százalékkal emelkedett az elhunytak száma, aztán újra csökkenést mértek: májusban 0,7, júniusban 3,5, júliusban pedig 6,1 százalékkal.

A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások is javíthatták a statisztikát: kevesebbet mozdultak ki otthonaikból az emberek, ami az alacsonyabb közúti forgalomnak köszönhetően kevesebb közlekedési balesetet jelentett. A távolságtartás és a kötelező maszkviselés is korlátozza a (koronavíruson kívüli egyéb) fertőző betegségek terjedését is. Július végéig eközben a koronavírushoz köthető halálozások száma nem érte el a 600-at.

A nyári esküvői szezont elkaszálta a Covid

34 337 pár kötött házasságot, ami 6,7 százalékkal, 2158-cal több házasságkötést jelent. Január–márciusban 101, áprilisban 8,9 százalékkal több, míg május–júniusban 26, júliusban 6,8 százalékkal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2019 azonos hónapjaiban. A kisebb mértékű áprilisi növekedés és a későbbi csökkenés hátterében a Covid-19-járvány miatt bevezetett, csoportos rendezvényeket korlátozó intézkedések állhattak.