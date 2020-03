Sokkot kapott a német gazdaság

A német Ifo üzleti hangulati index márciusban 86,1-re esett a februári 96,0 pontról. A végleges érték az előzetesen várt 87,7 pontnál is alacsonyabb lett. Ilyen mélyen utoljára 2009 júliusában állt a hangulati mutató. A visszaesés mértéke rekordszintű volt, egyik hónapról a másikra az 1990-es német egyesülés óta nem volt példa.

"A német gazdaság sokkos állapotba került" - írta az Ifo Intézet a Twitteren.

A német vállalatok várakozásai persze nem véletlenül zuhantak be, számos vállalat küldte szabadságra a dolgozóit és szünetelteti a termelését, az idegenforgalom és a szolgáltató szektor egy része is leállt. A legnagyobb exportőrnek számító Németország számára nem csak a hazai, de a nemzetközi piacok is bezárultak, hiszen mind több ország zárkózik be.