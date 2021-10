Sorra dönti a rekordokat az állami médiaszolgáltató az adófizetők pénzének költésében

Az állami médiaszolgáltató zászlóshajója a Duna TV nézettsége főműsoridőben a 3 százalékot sem érte el szeptember közepén, míg ugyanebben az időszakban a TV2 és az RTL átlagos nézettsége 15 százalék fölött volt, vagyis több mint ötszörös a lemaradás. Nem főműsoridőben még rosszabbak a Duna TV eredményei a konkurensekhez képest. Vannak időszakok, ahol 10-15-szörös a különbség. Az MTVA legnépszerűbb adásai a sportműsorok, az első 30 közé a Forma 1 (10-14. hely között) és a labdarúgás (22-23. hely között) közvetítésével tudott bekerülni a reklámozókat érdeklő 18-59 évesek korosztályában. Az 59 év felettieket is mérő teljes populációban az idős nézők két szappanoperát hoztak be még a legjobbak közé. A 20. helyre az Isztambuli menyasszonyt, a 29. helyre pedig a Hegyi doktort. Saját produkciója az állami médiaszolgáltatónak egyetlen egy nincs semelyik 30-as top ligában.

A nézők legnagyobb kritikáját az MTVA híradója nyerte el, miután a legjobb műsorok 30-as listáinak egyikébe sem sikerült bekerülnie, ami azt jelenti, hogy még az 5 százalékos nézettséget is sikerült alulmúlnia. Eközben a TV2 és az RTL híradója az ötödik és a tizenegyedik hely között végzett, 18,8 – 22,3 százalékos nézettséggel. Fontos tudni, hogy a híradók esetében a kereskedelmi televíziók is közszolgálatot vállalnak, vagyis ebben a műfajban mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, tehát e területen releváns jelentősége van a nézettségi összehasonlításnak. A hírek esetében a nézőknél mindössze két szempont számít az egyik a forrás hitelessége, a másik pedig az újságírói tehetség, vagyis mennyire képesek logikusan és érdekesen megfogalmazni az információkat a szerzők. Ilyen rossz eredményt csak úgy lehet elérni, ha a nézők se hitelesnek, se jónak nem tartanak egy hírműsort. Ezzel szöges ellentétben áll az MTVA vezérigazgatójának a véleménye, mely szerint az M1 egy népszerű, nézett, trendteremtő hírcsatorna. Ennek stábja készíti a Duna Tv híradóját. Papp Dániel egyébként is nagyon elégedett magával, ahogy fogalmaz: „a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) fejlettségben mostanra érte el a felnőttkort, s ma már egy XXI. századi vállalat képét nyújtja”.

Az ellenzék szerint ugyanakkor az MTVA-nak jelenleg mindössze két funkciója van, az egyik a kormány népszerűsítése - az ellenzék lejáratása, a másik a fidesz holdudvarának finanszírozása.

Ez utóbbira tekintve bőven találunk példát, ha átnézzük a nyilvánosságra került 5 millió forint feletti szerződések listáját, amelyben az adathalmaz tekintélyes mérete ellenére nem működnek a kereső programok, ezért válogatásunk csak mintavételnek tekinthető.

Várhegyi Attila, Orbán család barátja, volt szolnoki fideszes polgármester, akit korábban hűtlen kezelésért elítéltek, szakmai tervezésért és irányításért 7 millió 200 ezer forintot kapott 2012 és 2013 között. 2017-ben és 2018-ban évi 9 millió 600 ezer forint projektvezetésért. Vélhetőleg a fenti kifizetések adnak táptalajt olyan pletykáknak, hogy valójában nem is Papp Dániel irányítja az MTVA-t, hanem Várhegyi Attila.

Trombitás Kristóf 2018 október és 2019 december között 9 millió 600 ezer forint/év műsorvezetésért. Saját facebook oldala szerint agitpropos lakáj, és valóban a közösségi hálón lehetetlen az ellenzékkel kapcsolatban pozitív gondolatot találni tőle. Ez abból a szempontból érdekes, hogy az MTVA vezérigazgatója szerint ”mégiscsak a közmédiáról van szó, amely pártoktól független, objektív”.

Héder Barna 2017 óta vezérigazgatói tanácsadó határozatlan ideig évi 9 millió forintért.

Dr. Kun Miklós 2015 augusztus és 2017 decembere között 34 millió 650 ezer forint, 2018-ban 9 millió 100 ezer forint a Rejtélyes XX. század című műsorért.

Trisó Produkció Kft. Fábry show 2018 júliusa és decembere között 181 millió 509 ezer forint. 2019-ben 123 millió forint a 2020-as BUÉK című műsorért. 2020-ban 320 millió forint a Fábry show gyártására.Plusz ugyanerre az évre még 119 millió 978 ezer forint Kabaréra és ismétlésre.

Timelapse Produkciós Kft. Bagi-Nacsa show 118 millió 740 ezer forintért 2018 január és június között.

Nacsa Olivér 2019 januártól júniusig 7 millió forint műsorvezetésért.

A közmédia egyébként vezérigazgatója szerint sem szűkölködik anyagiakban. Ahogy fogalmaz: „feladataikra megfelelő mennyiségű pénzt kapnak”. Az nem derül ki Papp Dáneil szavaiból, hogy amennyiben elég a pénz, akkor mivégre a jövő évre tervezett több mint 10 százalékos emelés az adófizetők pénzéből. És természetesen arra sincs válasz, mi értelme annak, hogy kétszer annyi pénzből körülbelül tized akkora nézettséget produkálnak, mint a konkurensek. A kétszeres szorzó nagyvonalú becslés. A konkrét adatok titkosak. A nyilvános üzleti számokból az látszik, hogy a kereskedelmi televíziók évi 30-40 milliárd forintból gazdálkodnak, míg a közmédia évi 110 milliárd forintból. Ugyanakkor utóbbinak vannak olyan közszolgálati feladatai, amilyenek a konkurenseknél nincsenek. Ezért nehéz összevetni a különböző televíziók hatékonyságát, illetve pontosabb megközelítéseket akkor lehetne tenni, ha az azonos műfajú produkciókat hasonlítanánk össze.