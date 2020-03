Spanyolország is karanténba került

Szombat este Pedro Sánchez miniszterelnök jelentette be a drasztikus intézkedéseket, amelyek az olaszországihoz hasonlóan megtiltják, hogy az emberek elhagyják otthonaikat - írja a Financial Times. Élelmiszerért, gyógyszerért vagy más szükséges termékért még ki lehet menni a lakásokból, illetve azok is kimehetnek, akiknek nélkülözhetetlen okból el kell hagyniuk lakhelyüket. Ide tartozik az idősek vagy betegek ápolása, egészségügyi központokba vagy fontos munkahelyekre való - például pénzintézetekbe - történő utazás is.

Lényegében minden kereskedelmi üzletet bezártak a gyógyszertárakon és az élelmiszerüzleteken kívül Spanyolország több részén, így Madridban és Katalóniában is.

Az országban 48 óra alatt megduplázódott a koronavírusos fertőzött betegek száma, itt a leggyorsabb járvány terjedése a több mint száz koronavírusos beteget jelentő ország között. Madridban a legrosszabb a helyzet, ahol 2940 beteget tartanak számon és 133 halálos áldozata van már a járványnak. Az egész országban 5800 esetről tudnak, amelynél több csak Olaszországban van Európában, amelyet az Egészségügyi Világszervezet, a WHO a válság új epicentrumának tart.

Ma este Franciaországban is szigorú intézkedéseket jelentettek be (csakúgy mint Mexikóban egyébként), a francia miniszterelnök, Edouard Philippe által közölt intézkedések szerint szombat éjféltől be kell zárnia minden olyan helynek, ami például