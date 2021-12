Súlyosan megszenvedheti a kínai gazdaság, ha berobban az omikron

Az utazás elengedhetetlen az innovációhoz. Sajnos ami igaz az üzleti életre, az igaz a vírusokra is, hiszen a világméretű „turnéja alatt” a koronavírusnak is volt ideje fejlődni. Az omikron változat bezárások sorát hozza maga után az egész világon, Kínában pedig csak tovább szigorítja az egyébként sem engedékeny üzleti beutazási szabályokat. Ez azonban nem minden, hiszen emellett nagyobb fennakadást is okozhat Kína gazdaságában, mint közvetlen versenytársaiéban.