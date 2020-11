Sürgőssé vált, hogy sokkal több kórházba elküldjék a remdesivirt

A koronavírus elleni vakcináig csak a betegség kezelésére alkalmas készítmények állnak rendelkezésre, ezek közül az egyik leghatékonyabbnak a remdesivir számít (bár erről megoszlanak a vélemények, erre még visszatérünk). Ezt használják itthon is, és eddig bevállni látszik a terápia. Még megnyugtatóbb, hogy a gyógyszer használata során nem tapasztaltak súlyos mellékhatásokat.

A készítményt itthon is gyártják már, a Richter üzemeiben. Eddig néhány kórházban kezelték a betegeket ezzel a szerrel, de most az index arról ír, hogy jóval szélesebb körben kezdik alkalmazni a remdesivirt. Ez azt jelenti, hogy 15 helyett már 78 kórház kapja meg a készítményt. De csak azután kerülhetnek be új betegek a klinikai vizsgálati szakaszba, miután kiértékelték az eddigi eredményeket.

Minderről Kovács L. Gábor, az egyetemeket és nagy kórházakat tömörítő Hecrin Konzorcium vezetője beszélt a lapnak. Annak érdekében, hogy gyorsabban jusson el a szer a megfelelő helyre, egyszerűsítettek az eljáráson. Mint a cikkben szerepel, "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet (OGYÉI) az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésére engedélyezte a veszélyhelyzetre való tekintettel a remdesivir úgynevezett indikáció előtti használatát. Ez azt jelenti, hogy változatlanul szükség van a beteg előzetes beleegyező nyilatkozatára, dokumentálni kell a betegek tüneteit, jelenteni a vizsgálati szer esetleges mellékhatásait, de a valódi klinikai vizsgálatokhoz képest ez a fajta papírmunka elenyésző mértékű."

Mindez azzal is járt, hogy az állam átvette a Richet vizsgálati készítményének teljes készletét és a Hungaropharmán (a gyógyszer-nagykereskedelmi vállalaton) keresztül osztja le azokat a kórházakba. Apró nehézséget okoz, hogy a Richter legközelebb februárra tudja legyártani a következő kontingenst, addig Kovács L. Gábor szerint a remdesivir eredeti gyártójától, a Gileadtól kellene a szükséges mennyiséget beszerezni.

Nincs azonban mindenki meggyőződve a remdesivir hatékonyságáról a koronavírussal szemben. Mint ebben a cikkünkben írtuk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem ajánlja ezt a szert erre a célra, mivel két másik típusú koronavírus, a SARS és a MERS esetében sem vált be.