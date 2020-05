Százmilliárdos osztalékot vettek ki a magyar Opel-gyárból

Tovább csökkent a magyarországi Opel-gyár árbevétele és az alkalmazottak létszáma is 2019-ben a társaság friss beszámolója szerint. Az adózott nyereség viszont több mint kétszeresére nőtt - így is elmarad azonban a korábbi évek szintjétől. A német anyacég 203 millió eurót nem pénzben, 80 millió eurót pedig pénzben vett ki a magyar társaságból osztalék formájában. Aztán jött a világjárvány.

A német Opel Automobile úgy határozott, hogy a magyar Opel ügyvezetése által javasolt 208,6 millió euró nem pénzbeli osztalék mellett 80 millió euró pénzbeli osztalékot is felvesz a cégből.

A céget idén is közel 300 ezer eurós adófizetési kötelezettség terhelte (a korábbi évekre vonatkozó ellenőrzés miatt felmerült új tételek miatt nem csökkent az összeg érdemben), az adózott eredmény viszont több mint a duplájára emelkedett 2019-re: a korábbi 1,9 milló euróról 4,2 millió euróra. Ez - csökkenő árbevétel mellett - úgy történhetett meg, hogy a korábbi években jellemző 55-57 millió euró helyett 2019-ben az értékcsökkenési leírás összege 47,1 millió euró volt, valamint az anyag- és személyi jellegű költségek is csökkentek.

