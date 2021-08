Szél Bernadett: regisztráció nélküli oltás kell!

Magyarországon az oltások sebessége jócskán lelassult, jelenleg leginkább a fókuszba került harmadik oltásra foglalnak időpontot az emberek. Ugyanakkor, - ahogy a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) is jelezte -, a legfontosabb az első és második adag vakcinázása lenne alapvető. Épp ezért ennek érdekében sok ország alkalmazza azt az oltásokat gyorsító metódust, hogy mindenféle adminisztráció nélkül, bárkit beoltanak. Bár a tomboló harmadik hullámban még oltóbuszok járták a falvakat, azóta nem hallani erről, s Szél Bernadett szerint továbbra is fontos lenne a szegény rétegekhez eljuttatni a vakcinákat.

„Horváth Ildikó EMMI-államtitkár kérésére elküldtem a kormánynak a javaslataimat a mélyszegénységben élők oltási programba való bevonására, erre Rétvári Bence elküldött a fenébe. A válaszból világos: a magyar kormánynak nem számít vagy 300 ezer nehéz sorsú ember - de nekem igen” – írja Szél Bernadett független képviselő Facebook-posztjában.

Javaslatai között előzetes regisztráció nélküli, mobil oltóbuszos kampány is szerepelt a hátrányos helyzetű településeken, álhírek elleni célzott felvilágosító kampány és hasonló nemzetközileg is jó gyakorlat.

„A kormány szerint, aki be akarja magát oltatni, de nincs internete, regisztrálhat az önkormányzatnál, oltóbuszok meg majd csak akkor mennek esetleg helybe, ha sokan fognak regisztrálni” - áll a képviselőnő levelére adott válaszban.

A képviselő megjegyzi, Szlovákiában felismerték, hogy az oltási programnak ebben a szakaszában közelebb kell vinni az emberekhez a segítséget, és előzetes regisztráció nélkül oltanak. Több megyében is forgalmas bevásárlóközpontoknál, buszpályaudvarokon oltanak, és roma szegregátumokba is elviszik az oltóanyagot. Ausztriában is már előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás nélkül oltanak: Bécsben számos helyen vannak felállítva konténerek a "spontán" oltásra.

„Én is jó ideje ezt mondom: a negyedik hullám berobbanása előtt intenzív oltási kampányra lenne szükség, és minél egyszerűbbé tenni az oltást, nem pedig arra várni, hogy regisztráljanak az emberek és menjenek el egy messzi oltópontra. Óriási szükség lenne itthon is forgalmas helyeken felállított mobil oltópontokra, nehezen elérhető kistelepülésekre irányított oltóbuszokra, ahol előzetes regisztráció nélkül tudják felvenni az oltást az emberek. Miért tétlenkedik a magyar kormány? Miért a fizetős kórházi tesztekkel büntet ahelyett, hogy helybe vinné a segítséget?!” – teszi fel a kérdést Szél Bernadett.

Kérdésünkre, hogy tervezi-e a kormány a regisztráció nélküli oltást, még várjuk a választ, de amint megérkezik, frissítjük cikkünket. Addig is körbenéztünk, mely országokban alkalmazták már ezt a roppant egyszerű, ám hatásos módszert az átoltottság fokozására. Tudomásunk szerint eddig egyetlen egy esetben került sor regisztráció nélküli oltásokra hazánkban, amikor Orbán Viktor meghirdette a 100 ezer Pfizer vakcina rendkívüli oltási akcióját annak érdekében, hogy minél előbb meg lehessen a nyitás következő fázisát lépni. Akkor a nagy érdeklődésre való tekintettel lehalt az EESZT rendszere, és sokan foglalás nélkül is odamentek a helyszínre, s valóban megkapták az oltást, amíg a készlet tartott.

SZERBIA

Már márciusban előfordult, hogy regisztráció nélkül is beoltották a megjelent embereket az oltópontokon, de csak Sinopharmmal vagy AstraZenecával. Aztán már az mRNs-vakcinákkal és Szputnyikkal is oltottak előjegyzés nélkül, állítólag többezer külföldit oltottak be így. A legtöbben a környező országokból, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból, Észak-Macedóniából és Albániából érkeztek, de nincs diszkrimináció az állampolgárság tekintetében. Április 9-től két-három hétre Szerbia felfüggesztette a külföldiek oltását, s inkább saját állampolgáraira fókuszált (ők is regisztráció nélkül mehetnek oltakozni), de április végétől a külföldiek újra kérhetnek vakcinát az országban.

ROMÁNIA

Déván és Kolozsváron már áprilisban, később Bukarestben is regisztráció nélkül oltották a lakosokat a felállított autós oltóközpontokban, később még több városban. Csak arra kérték a lakosokat, hogy előtte nézzék meg az interaktív térképet (igen, ilyen is létezik), hogy tényleg épp van-e oltás. Május végén az Ártánd-Borsi határátkelőhely romániai oldalán nyílt egy konténerbe helyezett oltóközpont, s román idő szerint naponta 8-20 óra között előjegyzés nélkül az Európai Unió bármely tagállamának polgárainak, valamint a Romániában tartózkodási engedéllyel rendelkező, EU-n kívüli polgároknak adnak Janssen vakcinát. Az oltás ingyenes, az oltóközpont személyzetét a temesvári katonakórház biztosítja. Június elején az Arad megyei Nagylaknál is megnyitották a regisztráció nélküli oltópontot, Aradon pedig autós oltóközpontot nyitottak, ide sok magyar is kiment, hogy a Sinopharm után Pfizert kérjen – és kapjon.

LENGYELORSZÁG

Már áprilistól négyféle módja volt a regisztrációnak, ebből az egyik a bejelentkezés nélküli, személyes megjelenés. Május 1-től 3-ig azonban mind a 16 vajdaság 1-1 nagyobb városában, előzetes regisztráció nélküli oltást végeztek mobil oltópontokon a Janssen vakcinával. Az oltás feltétele az oltási "beutaló" volt, amit mindenkinek automatikusan kiállítanak, akinek a korosztálya előtt megnyitották már a regisztrációt és rendelkezik biztosítással. Krakkóban például a főtéren áll az ideiglenes oltópont.

AUSZTRIA

Július elejétől a delta-variáns miatti aggodalom miatt egyes tartományokban rendkívüli kampányokat tartanak. Bécsben egy filmfesztivál látogatóinak ideiglenes oltópontot állítottak fel a városházánál. A legnagyobb oltóponton, az Austria Centerben is lehet oltásra jelentkezni előzetes időpontegyeztetés nélkül. Tirolban annyira sikeres volt az úgynevezett "oltó vasárnap", hogy más hétvégékre is hasonló akciókat tervez a tartomány. Egyetlen előfeltétel az volt, hogy a tartományban érvényes lakcímmel vagy bejelentett munkahellyel rendelkezzenek a jelentkezők. A felső-ausztriai Linz legnagyobb bevásárlóközpontjában bárki kaphat oltást, legyen helyi lakos, a városban dolgozó vagy éppen belföldi turista, akiket a Johnson & Johnson vakcinájával oltanak

SZLOVÁKIA

Szlovákiában július közepétől már előzetes regisztráció nélkül is beoltathatják magukat a nagykapacitású oltóközpontokban az oltásra várók. Az egészségügyi minisztérium így szeretné intenzívebbé tenni az oltási kampányt és a vakcinázást is. Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter azt mondta, az oltási kampányt és a folyamatot fokozni kell azokkal a mobil oltóhelyekkel is, amelyeket az önkormányzatok működtetnek az egyes megyék háziorvosaival együttműködve. Sőt, a kormány meghirdette a „Hozz magaddal egy idős embert, kapsz oltást”-kampányt is.

CSEHORSZÁG

Július közepétől itt is megnyílt a lehetőség a regisztráció nélküli oltásra. Prágában például két oltópont fog a rendelkezésre állni, az egyik a főpályaudvaron, a másik a Chodov áruházban. Adam Vojtěch egészségügyi miniszter szerint a cseh kormány ezzel a lépéssel közelebb szeretné hozni az emberekhez az oltást és olyan személyeket próbál rábírni a védőoltás beadatására, akik eddig valamilyen oknál fogva még nem regisztráltak. Úgy vélik, nyáron elengedhetetlen a lehető legtöbb ember beoltása annak érdekében, hogy ne alakuljon ki olyan vírusterhelés, ami ősszel rontaná az eddigi trendet.

SZLOVÉNIA

Július végén a szlovén kormány utasította az egészségügyi minisztériumot, hogy növelje a mobil oltócsoportok számát, és hetente legalább egyszer, regisztráció nélkül, a vakcina kiválasztásának lehetőségével, minden járásban szervezzen oltást. „A cél az, hogy a vakcinát eljuttassák az emberekhez, s ne az embereknek kelljen a vakcinához utazniuk” – jelentette ki Janez Poklukar egészségügyi miniszter.