Szíjjártó: ha nem a legjobb lett volna, akkor Magyarország nem fogadta volna el a brüsszeli megállapodást

A Hét videójában lapunk is foglalkozott azzal a kérdéssel, vajon Orbán Brüsszelben hatalmasat nyert, vagy egy orbitálisat bukott a helyreállítási alapról született megálapodás elfogadásával. Most a magyar külügyminiszter a France24-nek nyilatkozva megadta a frappáns választ.

Arról, hogy Magyarország hogyan készül fel a koronavírus-járvány esetleges második hullámára, a miniszter azt mondta: "Sikerült ellenőrzésünk alatt tartani a helyzetet, viszonylag alacsony szintre szorítani a fertőzöttek számát. Nem szeretnénk, ha erőfeszítéseink hiábavalók volnának. Ezért továbbra is óvatosak vagyunk az Európai Unión kívüli országokkal szembeni határnyitásban, az unión belül azonban természetesen beengedjük az országba minden vendégünket."

Erről a France24 francia tévének adott interjújában beszélt péntek este, melyet most a távirati iroda is szemlézett.

