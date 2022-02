Szijjártó Péter abban bízik, nálunk kötik meg a békét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította Naftali Bennett izraeli miniszterelnököt, hogy közvetítsen a tűzszüneti tárgyalásokon Oroszországgal - írja a The Times of Israel. Ezt követően Szijjártó Péter külügyminiszter azt ajánlotta fel, hogy Budapesten is lehetne a béketárgyalás.

A külügyminiszter közösségi oldalán a brüsszeli repülőtérről élőben bejelentkezve azt mondta: az elmúlt hetekben sokan, köztük a világ legnagyobb országai is szinte mindent megpróbáltak, amit a diplomácia eszköztára felkínált annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a háború Magyarország szomszédságában, Ukrajnában.

Mint mondja, nyilvánvalóan a tárgyalások jelentik azok alapfeltételét annak, hogy létrejöhet a béke. Mivel azok lehetséges helyszínében, Minszkben, Varsóban vita alakult ki, ezért Szijjártó Péter Budapestet ajánlotta Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek és Andrij Jermaknak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalvezetőjének, amelytől a telefonbeszélgetéseken egyik fél sem zárkózott el.

"Budapest biztonságos helyszínként tud szolgálni mind az orosz, mind pedig az ukrán tárgyalódelegáció számára" – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Hangsúlyozta: Magyarország a békében érdekelt és reményeit fejezte ki, hogy a helyszínajánlással hozzá tud járulni a béke megteremtéséhez.

