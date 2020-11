Szijjártó Péter még a karantéból is új vakcináért harcol

A Karmelita kolostorban tárgyalt ma Orbán Viktor kormányfő és az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) elnöksége, megszületett az átoltási terv első változata.

Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki konzultáció előtt tett nyilatkozatában, amelyet Facebook-oldalán tett közzé, kifejtette: azért hívta meg az akadémikusokat és professzorokat, hogy a vírushelyzetről beszéljenek. Hangsúlyozta: a helyzet egész Európában rosszabbodik, de annyiban könnyebb, mint tavasszal volt, hogy a végső megoldás, a vakcina belátható távolságban van.

Közben Szijjártó Péter külügyminiszter - bár karanténban van - folyamatosan tárgyal különböző vakcinabeszerzési lehetőségekről.

Oroszország decemberben kis mennyiségben elkezdi a koronavírus elleni oltóanyaguk szállítását Magyarországra, hogy be tudják vizsgálni az oltóanyagot - erről állapodott meg Szijjártó Péter és Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter csütörtökön. Ebből decemberben Magyarországra szállítanak kis mennyiségben annak érdekében, hogy el tudják végezni a klinikai vizsgálatokat, be tudják vizsgálni az oltóanyagot, és az engedélyezési folyamat utolsó lépéseit is végre tudják hajtani.

Oroszország január második-harmadik hetétől tudja vállalni a nagy mennyiségű szállítást - közölte a miniszter. A pontos mennyiség még nem tudható, mivel a vakcinát gyártó üzemek előkészítése még folyamatban van. Megállapodtak abban is, hogy az engedélyezés tekintetében is együttműködik Magyarország és Oroszország. Ebben a kérdésben pénteken videokonferencián egyeztetnek egymással a két ország tisztifőorvosai - közölte Szijjártó Péter.

A miniszter szerint pénteken vagy hétfőn egy magyar oltóanyaggyártó vállalat is konzultál oroszországi partnerével. Azt mondta, ez a vállalat egyelőre influenza elleni oltóanyagot gyárt, de lehetséges, hogy koronavírus ellenit is elő tudna állítani. Jó lenne, ha nemcsak vásárlásról, hanem a gyártás kihelyezéséről is meg tudnának állapodni - jegyezte meg Szijjártó Péter, aki állapotáról azt közölte, jelenleg enyhe tünetei vannak.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó testülete, mely állást foglal és ajánlásokat dolgoz ki az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos általános érvényű etikai kérdésekben, kidolgozza az orvosbiológiai, klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról szóló etikai irányelveket, valamint az egészségüggyel kapcsolatban jogszabályalkotást is kezdeményezhet.