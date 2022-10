Szijjártó Péter nem tartja szükségesnek a kijevi nagykövetség bezárását

“A reggeli órákban is bombatámadások és rakétatalálatik érték Kijev belvárosát. Néhány perce tettem le a telefont Íjgyártó István kollégámmal, aki a kijevi nagykövetünk. Kérdeztem tőle, hogy mi a helyzet, ő elmondta, hogy a reggeli órákban négy becsapódást lehetett hallani, az elmúlt napokban is érték támadások Kijevet. A nagykövet úr is és a nagykövetség valamennyi munkatársa biztonságban és épségben vannak” - közölte a repülőtéren tett videónyilatkozatában Szijjártó Péter, mielőtt Luxemburgba, az EU-s külügyminiszteri tanácskozásra indult.

A kijevi nagykövetség épületét sem érte találat, tehát az munkavégzésre alkalmas, időnként néhány órára kimarad a mobiltelefonszolgáltatás és az áramellátás, de a működés körülményei még alapvetően fennállnak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Közösen úgy döntöttünk a nagykövet úrral, hogy fenntartjuk a kijevi nagykövetség működését és ha Kijevben magyar ember vagy magyar állampongár bajba kerül, akkor segítünk neki - közölte Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a működéshez szükséges technikai eszközöket a nagykövetség már beszerezte, az élelmiszerkészleteket is feltöltötték baj esetére.

Emellett mobil ágyakat is szereztek be, ha bajba kerülő embereknek kellene esetleg szállást biztosítani.

A miniszter azt mondta: arra kérte a nagykövetet, “hogy ha drámai változás áll be a körülményekben, azt mindenképpen azonnal jelezze, hogy a mostani döntésünket, ha kell, módosítani tudjuk”.

Tegnap számoltunk be arról, hogy Szerbia bezárta kijevi nagykövetségét, a képviselet munkatársainak biztonságára hivatkozva. A lépésre azután került sor, hogy a hétvégén Kína, Kazahsztán és Egyiptom is arra szólította fel állampolgárait, hogy haladéktalanul hagyják el Ukrajnát.

Ma reggel a külgazdasági és külügyminiszter a repülőről bejelentkezve arról is beszélt: számos olyan döntés született, esemény történt, ami miatt a háború a brutalitás, az eszkaláció irányába ment el. “Mi magyarok békét akarunk, és arra hívunk fel mindenkit a nemzetközi politikában, hogy tartózkodjanak az eszkalációt okozó döntésektől és a béketörekvésekre kerüljön a hangsúly. De úgy tűnik, erre még várni kell” - tette hozzá Szijjártó Péter.