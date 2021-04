Szombaton nyitnak a teraszok, 23 órára tolódik a kijárási tilalom kezdete

Elég nagy biztonsággal kijelenthető, hogy már holnap elérjük a 3,5 millió oltást, így szombaton a teraszok megnyithatnak, este fél tízig üzemelhetnek, a kijárási korlátozás kezdete pedig este 11 órára tolódik - jelentette be a mai Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter.

A vendéglátósok ettől függetlenül még májusban is jogosultak lesznek a bértámogatásra, amire eddig több mint 71 milliárd forintot fordított az állam - hangzott el.

A miniszter tájékoztatása szerint a következő napokban, hetekben nagyszámú vakcina érkezik Magyarországra, melyek részben hivatottak pótolni a kieső Johnson&Johnson vakcinákat. A kínai szerekből 1 millió dózis érkezik, továbbá 200 ezer orosz oltást várnak, és a Pfizer vakcinákból is 300 ezer jön a jövő héten. A vakcinákat a lehető leggyorsabban "el akarják oltani", ami fokozott munkát igényel a háziorvosok, oltópontokon dolgozók részéről.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Gulyás elmondta, jó esély van arra, hogy jövő héten átlépjük a 4 millió oltottat, az ezzel kapcsolatos kormányzati döntésekről a következő napokban ad tájékoztatást Orbán Viktor miniszterelnök. Utána pár napon belül a 4,5 milliót is elérjük, így aki most regisztrál, akár 1-2 héten belül megkaphatja az oltását. Mind mondta, 60-75 százalékos átoltottság mellett lenne meg a társadalmi immunitás. Mivel önkéntes az oltás, elengedhetetlen a regisztráció, ennek gyorsítására vezették be az online foglalási rendszert, négy egyetemi klinika közreműködésével. 70 ezren kaptak erről sms-t, ők online tudnak időpontot foglalni. Ha ez beválik, általánossá tehetik ezt a módszert.

Az oktatásról szólva elmondta, hogy a kormány megítélése szerint helyes volt a döntés az óvodák, valamint az iskolák alsó tagozatainak megnyitása a hét elején. Az óvodások 60, az iskolások 75 százaléka élt ezzel a lehetőséggel, és ez az arány napról napra növekszik szerinte.

Az e heti kormányülésen a költségvetésről is tárgyaltak: a 2021-es törvény módosítása már a parlament előtt van, amit néhány héten belül követ a 2022-es büdzséjavaslat. Gulyás szerint mivel az egészségügyi veszélyhelyzet fokozatosan enyhülni fog, a gazdaság újraindítása lesz a következő feladat. Erre a célra a 2022-es költségvetésben 7000 milliárd forint fog rendelkezésre állni. Mint mondta, azért már most is vannak biztató jelek: márciusban 66 ezerrel többen dolgoztak, mint februárban, és szerinte 10 ezer főre vagyunk attól, hogy el lehessen mondani, minden olyan munkahelyet újrateremtettek, ami a vírus miatt megszűnt.