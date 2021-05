Szülői levél: „most legyenek elsősorban pedagógusok, csak másodsorban tanárok”

„Több fiatal mondta, hogy jövő héten dolgozatok sokasága várja őket, plusz sok tanár ígérte, hogy leellenőrzik az eddigi munkájukat is. Ezek a fiatalok nem akarnak visszamenni az iskolába” – írja a rengeteg hozzászólást generáló Facebook-posztjában az ifjúsági tréningeket tartó édesapa, majd a pedagógusokhoz szól.

Vissza kell szocializálni a gyerekeket. Fotó: Depositphotos Vissza kell szocializálni a gyerekeket. Fotó: Depositphotos

„Tudom, hogy sok az anyag és Önökön is nagy a nyomás! De kérem Apaként is, hogy szívvel és emberi törődéssel várják vissza a diákokat! Ezek a fiatalok hónapokig el voltak zárva a közösségi élettől! Elvártuk, hogy úgy menedzseljék magukat, mint mi felnőttek sem tudjuk sokszor. Szét vannak esve. Bizonytalan és sokszor ideges szüleikre támaszkodhattak, már aki.

Nekik most azt kellene érezniük, hogy végre visszamehetnek az iskolába, dumálhatnak, nevethetnek, szerelmesek lehetnek! Hogy találkozzanak a tanáraikkal, akik segítő kezet nyújtanak és utat mutatnak nekik ezen krízises időszakban!

Jóleső izgalommal kellene várniuk a hétfőt! Ahogy Önök is remélem (sőt pár példából tudom) így éreznek. Kérem. most legyenek első sorban PEDAGÓGUSOK és csak másodjára tanárok. Beszélgessenek a diákokkal! Szocializálják őket vissza. A másodfokú egyenlet megoldóképlete és a jambikus hexameter várhat pár napot.

Tudom, hogy nehéz a feladat tanárnak, diáknak (szülőnek) de hiszem, hogy figyelemmel emberséggel sok sebet gyógyíthatunk (újak nyitásra helyett).”

Az április 19-én megkezdődött hagyományos oktatási jelenlétről felmérést készítő ADOM Diákmozgalom is hallatta hangját, arra kérik tanárainkat, hogy visszatérés után ne a számonkérés legyen az első.

„Rengeteg stressz halmozódott fel sokunkban, és sajnos még mindig vigyáznunk kell egymásra, mert még mindig nincs teljesen vége ennek a járványnak. Kérjük, hogy az elsődleges most a diákok lelke legyen, kérdezzék meg hogy hogy vannak, és meséljék el nekik őszintén a saját tapasztalataikat, érzéseiket is. Beszéljék át közösen a távoktatás tapasztalatait, hogy mit lehetne tanulni belőle, átemelni a jelenléti időszakba.

Legyen egy kis lehetőség a visszahangolódásra, és utána jöjjenek a számonkérések, a jegyszerzés, a tananyag folytatása. Azt gondoljuk, hogy most mindannyiunknak erre van a legnagyobb szüksége: venni egy nagy lélegzetet, és remélni, hogy hamarosan folytathatjuk a "normális" életünket”.

Az ADOM Diákmozgalom petícióját 117 ezren töltötték ki, erre reagálva a kormány azt válaszolta, hogy április 19-éhez hasonlóan most is van lehetőségük az iskolák vezetőinek, hogy saját hatáskörben döntsenek a tanulók hiányzásáról, ha azt kérvényezi a szülő. Az igazolási kérelemminta a mozgalom honlapjáról is letölthető.

Bár pszichológusok szerint nagy szükségük van a gyerekeknek és a tinédzsereknek, hogy visszatérjenek, és ismét megéljék a jelenléti oktatást, sok szülő még sem engedi vissza gyermekét, mondván, hogy pár hétért kár felrúgni az otthon kialakított jó tanulási rendszert. Ugyanakkor a gyerekeknek fejlődéslélektani szempontból nagyon nagy szükségük van arra, hogy végre ismét a kortársaik között legyenek.

Múlt hét pénteken Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár arra kérte a 16-18 éves fiatalokat, hogy minél előbb regisztráljanak oltásra, hogy ezen a héten megkaphassák a Pfizer-vakcinát, sőt, még üzent is nekik: „No vakcina, no party”. Ugyanakkor a 444.hu arról számolt be, hogy itt is regisztrációs problémák merültek fel, több fiatal sem tudott jelentkezni az oldalon. Végül a vakcinaregisztrációs oldal központi telefonszámán valamelyiküknek azt a tájékoztatást adták, hogy jelenleg 4-5 napba telik, míg a regisztrált bekerül az ellenőrző rendszerbe.