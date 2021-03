Már több mint tízezren várnak szürkehályog-műtétre

Bár február 3-án még a javuló járványügyi mutatóknak köszönhetően a miniszter engedélyezte az egynapos műtéti ellátások visszavezetését a szájsebészeti és a fül-orr-gégészeti műtéteken kívül, azóta a harmadik hullám minden eddiginél durvább adatai tovább hízlalják a többi műtétek várólistáit. Azokat a várólistákét, amelyek ’békeidőben’ sem kicsik, azaz mindig heteket, hónapokat, akár éveket is várakozni kell türelmesen, vagy türelmetlenül.

Több, mint tízezren várnak szürkehályog műtétre. Fotó: Depositphotos Több, mint tízezren várnak szürkehályog műtétre. Fotó: Depositphotos

A januári állapotokhoz képest az első négy helyezésben nincs változás. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvános várólistái alapján íme a TOP10-es sorrend, ahol a legnagyobb mértékben nőtt a várakozók száma (az első adat 2020. november 9-i, a második a legfrissebb, március 23-i):

Szürkehályog-műtét: tavaly novemberben 8731 fő, jelenleg 10220 fő várakozik. Növekedés: 1489 fő. Térdprotézis műtét: 5712 főről ugrott fel 6907 főre. Növekedés: 1195 fő. Csípőprotézis műtétek: 4516 fő helyett jelenleg már 5603 fő vár. Növekedés: 1087 fő Sérvműtétek: 655 páciens helyett jelenleg 984-en várakozik. Növekedés: 329 fő. Hasfali-, lágyék- és sérvműtétek implantátum beültetésével: 453 főről 737 főre ugrott a várakozók száma. Növekedés: 284 fő. Laparaszkópiás epekő-beavatkozás: 838 fő helyett 618-an várják a sorukat. Növekedés: 235 fő. Nyitott szívműtét: 614 helyett 837-en várnak. Növekedés: 223 fő. Jelentős kiterjesztett gerincműtét: 106 fő helyett 193 fő vár. Növekedés: 87 fő. Gerincstabilizáló műtét: 1019 főről 1087 főre változott a szám. Növekedés: 68 fő. Mandula- és orrmandulaműtét: 259 fő helyett 304-en várakoznak. Növekedés: 45 fő.

November 10-től az egyre növekvő számú koronavírusos beteg folyamatos ellátásának biztosítása érdekében felfüggesztették a halasztható műtéteket, akkor még az egynapos sebészetet is. Kivételt képeznek a rendelkezés alól a sürgősségi ellátások, amelyek nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Továbbra is meg kell kapniuk a szükséges ellátást a rákbetegeknek, menniük kell tovább a szervezett onkológiai szűrővizsgálatoknak, nem maradhatnak el a fontos kardiológiai ellátások, biztosítani kell meddőségi kezeléseket is, és szervátültetéseket is lehet végezni a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett.