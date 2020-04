Teljesen mindegy a magyaroknak, hogy mire, de fogadni lehessen

A tádzsikisztáni bajnokság elmúlt három évében rendre ezüstérmes Hudzsand idén már a második körben elszenvedte első vereségét a ligában. A Kuktos Rudaki két forduló alatt négy pontot gyűjtött, és még nem kapott gólt! Képes ezt a sorozatot tovább nyújtani? - teszi fel a kérdést a Tippmixpro weboldalán a Szerencsejáték Zrt. Ez jól mutatja, hogy milyen állapotok uralkodnak a hazai, de a világ sportfogadásában is a koronavírus-járvány miatt.

A mfor.hu legutóbb március 14-én írt arról, hogy top labdarúgó bajnokságok sorra hozták meg azt a döntést, hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekében leállítják a szezont. Ez hatalmas anyagi érvágás a kluboknak, de azoknak is, akik ebből a szórakoztató iparágból élnek meg. Mint a fogadóirodák, amelyek a bevételeik meghatározó részét a futballmérkőzésekre tett fogadásokból szerzik. A Szerencsejáték Zrt. eredetileg úgy kalkulált, hogy ha nem lesz akadálya a legnagyobb nyári sporteseményeknek, akkor a bukmékeri játékok forgalma az idén akár 10 százalékkal is emelkedhet. Tavaly ez a szám meghaladta a 250 milliárd forintot.

A kínálati oldal változásával a sportfogadók új sportágak felé nyitnak, az online térben történő fogadás pedig egyre inkább előtérbe kerül: jelenleg a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási forgalmának 50 százaléka az online felülethez kötődik. A fogadók körében a legnépszerűbb eseményeknek továbbra is a labdarúgó-mérkőzések bizonyulnak - egy-egy fehérorosz meccset például többen követték élő streamen itthon, mint a legutóbbi El Clásicót -, azonban sportági szinten az asztalitenisz generálja a legnagyobb forgalmat - közölte az állami szerencsecég.

A futball a sportesemények beszűkülésével sem tűnt el a fogadási kínálatból. Van néhány olyan

ország, amely nem állította le a sportéletét, így a korábban hazánkban nem fogadható nicaraguai, tádzsik és türkmén focibajnokság is felkerült a palettára, valamint a fehérorosz bajnokság is gőzerővel zajlik. A Szerencsejáték Zrt. szerint az elmúlt hetek legnépszerűbb eseményeinek továbbra is a labdarúgó-mérkőzések bizonyultak, sportági szinten viszont az asztalitenisz generálta a legnagyobb forgalmat. Ennek az oka, hogy a fogadható sportesemények jelentős részét teszik ki az asztalitenisz-mérkőzések, jelen helyzetben nagyságrendileg több eseménnyel szerepel a kínálatban ez a sportág, mint a labdarúgás. Nagy törést jelentett például a török sportélet leállítása.

A Szerencsejáték Zrt. amúgy a hazai foci egyik legnagyobb szponzora is. A cég még tavaly februárban kötött stratégiai marketing együttműködési megállapodást a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) a 2021/22-es bajnoki szezon végéig. Ennek keretében a cég vagyoni értékű jogokat vásárol szezononként nettó 2,7 milliárd forint értékben, és hirdetőként jelenik meg az MLSZ által biztosított felületeken a felnőtt férfi válogatott és az OTP Bank Liga mérkőzésein. Ilyen mérkőzések azonban már március óta nincsenek.