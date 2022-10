Telnek a gáztárolók: tényleg nem lesz télen gond?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) október 15-ei adatai szerint a hazai földgáztárolók töltöttsége 4,938 milliárd köbméter volt, ami az összkapacitás 78,02 százaléka. Az éves fogyasztásarányos töltöttség 49,41 százalék. A hivatal azt is jelezte, hogy az Európai Unió gáztárolási rendeletében meghatározott ütemezés alapján Magyarországnak november 1-jéig ötéves átlagfogyasztása 35 százalékát kell kötelezően betárolnia, ami 3,65 milliárd köbméter.

Kapcsolódó cikk Brutálisan drágán sikerült Szijjártó Péternek orosz gázt vennie Az ár a közlönyben szereplő keretösszeg alapján jócskán meghaladja a szerződés bejelentésekor érvényes tőzsdei árfolyamoknál.

Érdekes ugyanakkor megnézni, hogy a korábbi évekkel összevetve hogyan áll a tárolói kapacitás. Az ugyanis az elmúlt évek szintjétől elmarad, csupán a 2018 októberinél magasabb. Ez azért is érdekes, mert tavaly ősszel sokan kongatták a vészharangot a túl alacsony készletszint miatt. Más kérdés, hogy mind a 2018-as, mind a 2021-es év végét és az azt követő évkezdetet kihúztuk az adott mennyiségű tartalékkal.

Kijelenthető, hogy amennyiben a következő időszakban az orosz szállítások nem állnak le tartósan, akkor az elöttük álló télen nem lesznek ellátási problémák. Kockázatot most csupán az jelenthet, ha az importban valami ok miatt fennakadás következik be. A tárolókban ugyanis hiába van elvileg elegendő mennyiségű gáz, a hideg időszakban a napi fogyasztás sokszor meghaladja azt a mennyiséget, amit ki lehet venni adott időszak alatt.