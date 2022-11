Tengerparton is lesznek luxus szurkolói zónák Katarban és környékén

Katarban lesz vasárnaptól a foci vb, de Dubai és Abu-Dzabi is profitál majd az eseményből, hiszen a repülőjáratok főleg ezekbe a városokba érkeznek és sok ezer szállodai szobát is lefoglaltak már mindkét emírségben. Az Egyesült Arab Emirségeken belül több nagy településen is szinte csak a foci vb-re érkezőkre számítanak, bár nyilván lesz amolyan „normál” turizmus is és az üzleti élet sem áll le.

A dubai öbölben lévő szurkolói zóna. Fotó: golfnews.com A dubai öbölben lévő szurkolói zóna. Fotó: golfnews.com

A golfnews.com portál sorra vette, hogy a stadionokon kívül milyen környezetben nézhetik a meccseket a szurkolók, illetve tárgyalhatják meg a napi eseményeket. Az egyik attrakció a dubai öbölben várja a sokadalmat, az a neve, hogy BudX FIFA Fan Festival. Naponta 10 ezer drukker mehet be, a legolcsóbb jegy 78 dirhamba kerül (1 dirham=106 forint). Cserébe 4D-s hangsugárzókkal ellátott, 330 négyzetméteres óriásképernyőn lehet nézni a játékot, és persze enni-inni, alkohol nélkül.

Dubainál maradva érdemes felkeresni a Football Parkot a pénzügyi negyedben. Ott egyszerre 30 darab, közepes méretű képernyő lesz, ételből-italból ott sem lesz hiány és meccsnézés közben az egész felhőkarcoló-erdő is megcsodálható. Itt már borsosabb a belépő, a legolcsóbb is 350 dirhamba kerül.

A Festival City egy részlete Dubaiban. Fotó: golfnews.com A Festival City egy részlete Dubaiban. Fotó: golfnews.com

Családbarát hangulatot ígér a Dubai Expo területén kialakított szurkolói zóna. A Fan City két részre oszlik: az egyiken 10 ezer ember fér el egyszerre, lesz büntetőrugó verseny, teqball-kupa, food truckok és arcfestés is, és a legjobb dj-k is megjelennek. A másikon tömegsport rendezvényeket szerveznek.

A VOX Cinemas cég az emírségek egész területén elhelyez különféle méretű vetítővásznakat. Bérletet is lehet venni az összes meccsre, de akár egyetlen mérkőzésre is tudunk jegyet váltani, az ár 59 dirhamnál kezdődik meccsenként. A bérlet kb. 20-30 százalékos megtakarítás.

A Sofitelnél ilyen körülmények között lehet meccset nézni Dubaiban. Fotó: golfnews.com A Sofitelnél ilyen körülmények között lehet meccset nézni Dubaiban. Fotó: golfnews.com

Hangulatos pálmafák alatt lehet szurkolni a Nikki Beach Resort & Spa Dubai nevű helyen. Tengeri herkentyűket lehet fogyasztani, rengeteg nyugágy is lesz ott és szépen terített asztalok. Ide főleg asztaltársaságokat várnak, egy asztalért legkevesebb 500 dirhamot kell fizetni+a fogyasztás.

Több ponton is bemehetünk egyszerűbb, de légkondis óriás sátrakba. Egyszerre 250 ember fér be, ezeknél mindössze 50 dirhamot kell leszurkolni, ennyiért még kisebb italt és szendvicset is adnak.

Abu-Dzabiban a turisztikai minisztérium karolta fel a szervezést. Segítségével és irányításával hoztak létre több nagy vetítő pontot. Ezeken 500-2000 embert tudnak fogadni naponta. Itt is lesznek 16x9 méteres kivetítők, családi programok és sportrendezvények. Az összes meccsre érvényes bérlet 950 dirhamba kerül, de ha valaki csak egyet akar megnézni, akkor elég 50 dirham is.