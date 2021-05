Ilyen lenne a szabad nyár? - Ahány ország, annyi Covid utazási szabály

Bár a Magyar Turisztikai Ügynökség szerint hétről hétre nő az előfoglalások száma a vidéki szálláshelyeken, a nyári hónapokra már havonta csaknem egymillió vendégéjszakát lekötöttek, a legtöbbet, 1,1 milliót júliusra, Orbán Viktor miniszterelnök emlékezetes tavalyi mondása szerint a magyar ember olyan, hogy ha nem látja egy évben legalább egyszer a tengert, börtönben érzi magát. Ezért megnéztük, hogy a magyarok legkedveltebb külföldi úti céljait jelenleg milyen beutazási Covid-protokollal lehet megközelíteni.

Mallorca (Forrás: Pixabay/webandi) Mallorca (Forrás: Pixabay/webandi)

Nem árt ugyanis figyelni, hogy a célországban és a tranzitországokban vannak-e a beutazásra vonatkozóan korlátozó szabályok. Például, hogy feltétel-e az oltás, és ha igen, akkor melyik vakcinát fogadják el. Azt sem árt tudni, hogy Magyarországot például jelenleg nem látogathatják külföldi állampolgárok (csak üzleti ügyben). Viszont jó hír, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára hazafelé, Magyarországra eltörlik a karanténkötelezettséget. Hazai szálláshelyeken pedig csak védettségi igazolvánnyal lehet nyaralni. Tehát aki nincs beoltva, annak nincs más lehetősége, csak a külföldi út.

Szintén a kormányfő ígérete volt, hogy mindenki utazhat majd a nyáron, aki be van oltva, akár keleti, akár nyugati vakcinával. Kétoldalú megállapodásokat fognak kötni a fontosabb országokkal arról, hogy egymás igazolványait elfogadják. Tehát Orbán Viktor szerint a kínai vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak majd a nyár során. Egyelőre még kevés országgal van ilyen kétoldalú megállapodás: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi bejelentése szerint Horvátországba, Szlovéniába és Bahreinbe is lehet utazni bármilyen oltással. Korábban pedig Szerbia és Montenegró is úgy döntött, hogy elfogadja a magyar védettségi igazolványt. Ezekbe az országokba már biztosan teszt nélkül utazhatnak az itthon beoltottak.

A gond csupán az, hogy egyik Horvátországon kívül egyik ország sem tartozik éppen a magyarok top desztinációi közé, de feltételezhető, hogy hamarosan bővülni fog a lista.