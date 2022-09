Titokzatos propagandaórákkal indul el az orosz iskolákban a tanév

Csütörtökön Oroszországban is becsöngettek, ahol a diákokat egy új tantárgy fogadta. A „Beszélgetések fontos dolgokról” elnevezésű titokzatos tanórát a kritikusok szerint azért találták ki, hogy Oroszország az ukrajnai invázió propagandájaként használja ki, mégpedig a legvédtelenebb generációnál, a gyerekeknél.

Orosz aktivisták arra szólítják fel a szülőket és a tanárokat, hogy lépjenek fel a kötelező „hazafias” órák ellen az iskolákban, amelyekkel kapcsolatban sokan attól tartanak, hogy hatéves kortól direkt tudatformáláson fognak átesni a tanulók.

„Sok igazgató a főnökétől való félelem miatt hazudik a szülőknek, és azt mondja nekik, hogy ezek a propagandaórák kötelezőek. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a szülők nem kötelesek engedélyezni a gyerekeknek ezeket az órákat” – mondta szerdán egy renegátnak számító szakszervezet, az orosz Tanárok Szövetsége a The Guardian-nek.

Minden bizonnyal ezeknek a hazafias óráknak a megtartása több tízezer orosz tanárra fog hárulni, ami azt jelzi, hogy Oroszország fontos lépést tett, hogy a közoktatás terén is önigazolást nyerjen Ukrajna elleni háborúja miatt. Azaz már gyermekkorban elkezdje egy álvalóság elhitetését.

Az erre felkészítő tanfolyamokat júniusban hirdették meg, de csak nemrégiben jelentek meg olyan módszertani dokumentumok, amelyek szerint az orosz tanároktól már egyenesen elvárás, hogy megvitassák az „orosz társadalom értékeit” a gyerekekkel.

A nyolcéves diákoknak például meg kell érteniük, hogy a hazájuk szeretete azt jelenti, hogy veszélyes időkben készen kell állni arra, hogy „fegyvert kell viselni országuk védelmére”.

Az 5-7. osztályban a diákok megismerhetik Oroszország „különleges katonai műveletét”, beszélnek arról, hogy a kijevi rezsim zaklatja Donbász lakosait és szót ejtenek a NATO-bázisokról is. Mindez arra a következtetésre kell, hogy juttassa a gyerekeket, hogy a Kelet-Ukrajnában élő oroszok vissza akarnak térni Oroszországba, a z orosz hadsereg katonái pedig hősök. A 8-11. osztályosoknak azt tanítják, hogy a hazaszeretet magában foglalja azt a hajlandóságot is, hogy ha kell, Oroszországért harcoljon a hadseregben – mutatnak rá az "interaktív tananyagok", amelyekre az orosz oktatási minisztérium már 22 millió rubelt költött.

Júliusban a The New York Times azt írta , hogy Csecsenföld vezetője, Ramzan Kadirov is részt vett a "Beszélgetések a fontos dolgokról" tananyag megalkotásában, amit Kirill pátriárka is hűen támogat.

A vadonatúj tananyag teljesen elhomályosítja azokat a reális tényeket, melyek szerint Ukrajna a február 24-én kezdődött orosz támadások miatt áll ellentámadásban Putyin országa ellen, és ugyanígy elfedi az eddig elkövetett számtalan orosz háborús bűnt is. Számos független orosz média ezért arra szólította fel a szülőket, hogy hallgassák meg és ellenőrizzék a tanárokat, hogy mi is hangzik el pontosan ezeken az órákon.

Az új tantárgy egyébként a hazafias oktatáson felül értendő, hiszen az mindig is roppant fontos volt Oroszországban. 2015-ben az orosz kormány jóváhagyta a 2025-ig tartó oktatási stratégiáját, amely az „Orosz Föderáció Oktatása” nevű szövetségi törvényen alapul. Ez biztosítja, hogy az erkölcsi iránymutatás az oktatás szerves részét képezze az orosz tanulmányoknak. Az új propagandatantárgy azonban még mélyebbre nyúl: a gyerekek legfogékonyabb korszakában arra fókuszál, hogy aztán a későbbiekben se tudják reálisan megítélni a világ eseményeit.

Magyarországon mindeközben …

Bár 2018-ban még három évnyire volt az orosz-ukrán háború, már akkor megjelent az új honvédelmi ismeretek tantárgy kerettanterve, amelyet azóta több gimnáziumban is oktatnak. A felsőoktatásban még korábbra tehető a Honvédelmi alapismeretek nevű, szabadon választható tantárgy oktatása, amely 2007 szeptemberében a veszprémi Pannon Egyetemen kezdődött meg.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégium első tanévnyitó ünnepségén kijelentette:

„arra van szükség, hogy magyar fiatalok – változtatva az eddigi terveiken – beálljanak, és fontosnak tekintsék a haza fegyveres védelmének ügyét”.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka pedig ma a Honvédelem.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta: 2017-ben még csak 1849 kadétjuk volt, most pedig már 4 600 honvéd kadét kezdte meg az idei tanévet. A program a Honvédelmi Minisztérium támogatásával létrejött, az abban részt vevő középiskolák által támogatott, emelt szintű honvédelmi nevelési tevékenység, amely tanórák és szabadidős tevékenységeken keresztül ismerteti meg a fiatalokkal a honvédelem ügyét és a katonák szolgálatának hétköznapjait.

A célként kitűzött 8-10 honvéd középiskola és kollégium fele már működik, s az a terv, hogy Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok és Hódmezővásárhely mellett a dunántúli megyeszékhelyeken is találkozhassanak a fiatalok ezzel a képzési szinttel.

Elmondta azt is, hogy amíg 2017-ben 55 partneriskola állt a honvédséggel kapcsolatban, ma már 119 oktatási intézményben van jelen a honvédelmi nevelés.

… és a világban

"Az ukrán iskolákban úgynevezett „biztonsági osztályokat” indítanak az idei tanévtől. Ennek keretében a polgári védelem alapjairól szerezhetnek ismereteket az iskolások, amit Kateryna Pavlicsenko, az ukrán Belügyminisztérium helyettes vezetője jelentett be – írja a visitukraine.today. Pavlicsenko szerint azért van szükség a biztonsági órákra, hogy az ukrán gyerekeket megtanítsák az élet biztonságossága és a polgári védelem alapjaira.

Az Oktatási Minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy a front helyzete folyamatosan változik, és senki sem tudja biztosan, lehet-e biztonságban tanulni az ukrán iskolákban. A képzés formája az adott régió biztonsági helyzetétől és az intézményekben elérhető menedékhelyektől függ. Jelenleg körülbelül 70 ilyen osztály létezik már.

Azt is bejelentették, hogy kísérleti projekt indul a pedagógusok képzésére is, hogy legyen elegendő szakember, aki a biztonsági órákon oktat. Már meg is kezdődött a kéthetes képzés 17 potenciális tanár számára. A projekt célja az önkormányzati szervek, a rendőrség, a Sürgősségi Állami Szolgálat, az oktatási hatóságok, a diákok és a szülők közötti kommunikáció kialakítása.

Bár az Amerikai Egyesült Államokban az ott lakók mintegy háromnegyede büszke a nemzeti hovatartozására, meglepő, de jelenleg nincs meghatározott állami program a hazafias oktatás fejlesztésére az Egyesült Államokban, ugyanis ezt a feladatot remekül viszik a civil társadalmi intézmények és ifjúsági szervezetek.

Japánban 2002-ben a japán kormány kidolgozott egy tantervet, amelynek fontos része az ország iránti mély hazaszeretet felkeltése, ami egyben a középiskolák hatéves képzési programjának fő célja. 2003-ban a kormány „A szólásszabadságról és a hazafiságról Japánban” című állásfoglalásában bevezette a patriotizmus értékelésére szolgáló rendszerét az iskolákban. 11 éves kortól kezdődően minden tanulót „hazafiság” ismeretekből is leosztályoznak. 2006-ban az oktatásról szóló új törvényük kötelezi a tanárokat a „hazafiság és a nemzeti méltóság érzésére”, és az általános iskolai tanulók hasonló érzelmeinek felkeltésére.

A Kínai Népköztársaságban már 2012-ben is közel 500 egyetem és főiskola, valamint 3000 középiskola nyújtott katonai kiképzést. A honvédelmi oktatásról szóló törvénye szerint a tanulóknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak katonai kiképzésben kell részt venniük a tanév kezdetekor vagy a nemzeti ünnep után. Ennek ellenére 2022. szeptemberében a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága, az Államtanács és a Központi Katonai Bizottság közösen kiadott egy iránymutatást a honvédelmi oktatás fokozásáról és javításáról minden ember számára. Miközben felvázolja a párt- és kormánytisztviselők, valamint a nagyközönség honvédelmi oktatásának fokozására irányuló erőfeszítéseket, különösen fontosnak tartja, hogy a honvédelmi nevelést beépítsék az iskolai tantervekbe és az iskolai teljesítményértékelési rendszerbe, hogy ezzel is felhívják a figyelmet erre a fiatalok körében.