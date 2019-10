Több mint 40 milliárddal költött többet a kormány a sport TAO-ra, mint tervezték

Mint a korábbi években is, legjelentősebb összeg a személyi jövedelemadóból érvényesíthető kedvezmények miatt nem folyt be a büdzsébe, 323,5 milliárd forint. A kormány a családi adókedvezményeknél eredetileg 265-275 milliárd forinttal számolt, ahogy az a grafikonunkon is látszik, ez a tétel végül 271,8 milliárd forintra rúgott. Érdekesség, hogy az egyik olyan tétel, amely az előzetesen tervezettnél lényegesen többe került Orbánéknak az öngondoskodást és nyugdíj-előtakarékosságot is magában foglaló „rendelkezések az adó felett” volt, hiszen itt az eredetileg tervezett maximum 21,5 milliárd helyett 32,1 milliárd forintot költöttek.

Mintegy 40,5 milliárd forintra rúg az az összeg, amely az egyes tankolási kedvezmények miatt nem folyt be az államkasszába, míg a kormány szívéhez igen közel álló házi pálinkafőzés utáni kedvezmények 7,2 milliárdba fájtak. Szintén érdekes az energiaadó cím alatt található „lakosság mentessége” tétel, ez ugyanis a rezsicsökkentés keretében adott kedvezmények összegét jelenti, amely 15 milliárd forint volt.

A kormány zárszámadásának egyik legérdekesebb sora mindig a „sportcélú támogatás utáni adókedvezmény”, azaz a sport TAO-támogatás. Az előző évhez képest ez jelentősen megugrott, hiszen míg 2017-ben 81,2 milliárd forintról, 2018-ban már 128,3 milliárd forintról mondott le a kormány. A TAO-támogatások másik felét megnézve az „előadó-művészeti szervezet támogatása utáni adókedvezmény”, azaz a kultúr TAO 47,7 milliárd forintot tett ki, míg a film TAO 4,2 milliárdot. Csakúgy mint a sportra adott támogatásoknál, az előző évhez képest itt is növekedés volt tapasztalható.

A költések jelentős növekedése annak fényében különösen szembeötlő, hogy a költségvetés tervezésekor még csak úgy számoltak, hogy a sport TAO-ra 75,5-85,5 milliárd, míg a kultúr TAO-ra 22,8-24,8 milliárd forint közti összeg megy majd, azaz a zárszámadásból kiderül, hogy a kormány az eredetileg tervezettnél összesen 65,5 milliárd forinttal többet költött a TAO-támogatásokra. A túlfutásból 42,8 milliárd forintot a sport TAO, míg 22,9 milliárdot a kultúr TAO adott.