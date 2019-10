Több száz elhullott vaddisznót találtak Budakeszin

Több száz, a sertéspestis miatt elhullott vaddisznót találtak a Budakeszin lévő vadaskertben - mondta Bognár Lajos országos főállatorvos kedd reggel az M1 aktuális csatornán. A főállatorvos elmondta, megkezdődött az állatok leölése Budakeszin, hiszen a betegség miatt ki kell üríteni a területet.

Hozzátette, az biztos, hogy emberi közvetítéssel jutott be a vírus, hiszen Budakeszi környezetében, a természetben még nincs jelen. Ez azt jelenti, hogy nincs semmilyen összeköttetés Budakeszi és a fertőzött területek (Kelet-Magyarország) között, vagyis a betegség természetes terjedése kizárható.

A szakemberek most azt szeretnék elérni, hogy a vírus ne jusson ki a kertből, ezért azon kívül is keresik a tetemeket, és minden, a környéken kilőtt vaddisznót megvizsgálnak. Szólt arról is, a kisgazdálkodóknak ingyen biztosítanak fertőtlenítőszert.