Történelmi mélységbe lökte a karantén a brit gazdaságot

A vírusválság társadalmilag-egészségügyileg is súlyos hatásokkal jár. További részletek a Privátbankár.hu cikkében .

A júniusi GDP azonban még így is hatodával elmaradt a járvány előtti utolsó hónap, február gazdasági teljesítményétől.

Júniusban már fellendülés volt megfigyelhető, mivel a hatóságok enyhíteni kezdték a koronavírus megfékezése céljából elrendelt korlátozásokat. A boltok elkezdtek kinyitni, a gyárak felpörgették termelésüket, és az építkezések is beindultak.

A háztartások költései csökkentek, erősen visszaesett a gyárak termelése – az autógyártás például 1954 óta nem látott mélypontra süllyedt –, és befékezett az építőipar is.

Ez egyben azt is jelenti, hogy

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!