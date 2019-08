Törvényt hoznának, hogy az autók jelezzék, ha a hátsó ülésen maradt a gyerek

Törvényjavaslattal próbálja rászorítani az amerikai képviselőház a hazai és külföldi autógyártókat, hogy a gépkocsikba olyan felszerelést kínáljanak, mely figyelmezteti a szülőket, ha gyermeküket véletlenségből az autóban felejtették. Az Államokban csak az elmúlt évben 53 gyermek lelte halálát a felforrósodott személygépkocsikban, és idén is már 26 hasonló eset történt.

Nem bíznák az autógyártókra a kérdés megoldását

Egyre több autógyártó cég alkalmaz gépkocsijában olyan technológiát, mely figyelmezteti a vezetőt, ha a hátsó ülésen véletlenül gyerek maradt, miután bezárták a gépjármű ajtajait. Amerikai kongresszusi képviselők azonban nem tartják elégségesnek ezt a megoldást, ők nem bíznák csupán az autógyártókra a probléma megoldását, miután a közelmúltban egyre több gyermek halt meg amiatt, hogy a nyári forróságban a felhevült autóban hagyták őket szüleik.

A honatyák e helyett azt szorgalmazzák, hogy a képviselőház mihamarabb alkosson törvényt, mely egyértelműen kötelezi az autógyártókat, hogy szériafelszerelésként építsenek be riasztó rendszereket minden egyes, az Államokban értékesített gépjárműbe – írja a The Wall Street Journal internetes kiadása.

Tavaly, a nyári időszakban 53 gyermek lelte halálát a felforrósodott autókban, idén pedig 26 hasonló eset történt a KidsAndCars.org nonprofit szervezet összesítése szerint.

Széria legyen, vagy csupán extra

A közelmúltban a Hyundai és a Honda vállalt egyértelmű kötelezettséget arra, hogy autóikat olyan eszközökkel látja el, melyek figyelmeztetik a vezetőt, hogy ellenőrizzék a hátsó ülést, mielőtt elhagynák a járművet. A két japán autógyártó 2022-ig a legtöbb gépkocsiba beépíti ezeket a felszereléseket, a Nissan pedig tavaly tett hasonló ígéretet. Ők hamarosan a Pathfinder sport haszon-járműveit és a Nissan Altima szedánt látják el hasonló felszereléssel.

Forrás: Depositphotos Forrás: Depositphotos

A General Motors már 2016 óta kínálja azokat a modelleket, melyeket riasztó rendszerrel szerelt fel. Az autógyártó óriás egy olyan technológiát választott, mely azt figyeli, hogy mikor nyitották meg a hátsó ajtót az utazás elején, és hogy azt újból kinyitották-e az út végén. A Subaru és a Kia Motor is hasonló hátsó ajtó érzékelő rendszert kínál néhány modell esetében.

Trevor Lai, a Hyundai egyesült államokbeli terméktervezési menedzsere elmondta, hogy csapata azt akarja, hogy a technológiát alapfelszereltségbe tegyék a modellekbe, mert kezdetben kevés vásárló gondolja azt, hogy extraként esetleg szüksége lehet rá.

Lai úr szerint az emberek magukban azt fogják mondani: " Ki az az őrült, aki a gyerekét egy forró autóban hagyja? "- és ebből a megfontolásból inkább választanak olyan autót, melyben ez a fajta riasztó nem mint alapfelszereltség van meg. De manapság jóval hosszabb ideig és keményebben is dolgozunk, így sajnos egyre több dolog megy ki a fejünkből, és feledékenységünk gyakran vezet tragédiához.

A Hyundai olyan érzékelőket alkalmazna autóiban, amelyek felismerik, ha egy gyerek a hátsó ülésen tartózkodik, még akkor is, amikor pedig a motort már rég kikapcsolták. Ilyenkor az autó lámpáival és hangos dudaszóval is figyelmezteti a vezetőt, vagy éppen a járókelőket, hogy valaki a kocsiban maradt. Az érzékelők egy opcionális csomag részeként már kaphatók a Santa Fe és a Palisade terepjárókban, és a gépjárműgyártó cég a múlt héten azt ígérte, hogy a következő években több modellben is kínálni fogja ezt a funkciót.

Miért fontosabb egy lemerült akkumulátor, mint a kocsiban felejtett gyerek

A képviselőház egy olyan törvényjavaslat benyújtását szorgalmazza, mely a Hyundai megoldásához hasonló lenne, azaz az új autók észleljék a hátsó ülésen ülő utasokat mindenképpen, a szenátus törvényjavaslata ugyanakkor csak a hátsó ajtó észlelési technológiáját követelné meg.

Civil szervezetek ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy autógyártók által manapság kínált megoldások nem elégségesek, mivel ezek a rendszerek a gépkocsi leállításával automatikusan kikapcsolnak.

Manapság minden megvásárolt jármű automatikusan kikapcsolja a fényszórót, vagy emlékeztet arra, hogy kapcsoljuk azt ki - mondta Janette Fennell, a KidsAndCars.org elnöke. Miért fontosabb az, hogy ne merüljön le az autó akkumulátora, mint egy gyermek élete? – teszi fel a költői kérdést Janette.

A gépjárműgyártók amerikai szövetsége, amely a 12 legnagyobb amerikai és külföldi márkájú autógyártót képviseli, még májusban úgy nyilatkozott a készülő törvénytervezetről, hogy hasznosabbnak tartanák, ha intenzív figyelemfelkeltő kampányok folynának az ügyben az érintett hatóságok részéről. Szerintük az új autóvásárlók kevesebb, mint 13 százaléka kisgyerekes szülő, és legalább 20 évbe telne, amíg az úton lévő összes autóba valami hasonló felszerelést be tudnának építeni.

A nagy amerikai autógyártók közül a GM és a Ford is azon van, hogy a két ház együttesen minél hamarabb fogadjon el egy olyan törvényt, mely egyértelműen szabályozza a helyzetet, bár ez utóbbi cég autóiba jelenleg még semmiféle hasonló technológiát nem alkalmaz.

Cathy Chase, egy az autóbiztonsággal foglalkozó non-profit szervezet (Advocates for Highway and Auto Safety) elnöke szerint a figyelemfelkeltő kampányok egyáltalán nem elégségesek, amivel a probléma nem a tudatosság hiányából, sokkal inkább az emberi memória megszokott működéséből fakad. Vagyis, ha rohanunk és elfoglaltak vagyunk, sajnos jóval feledékenyebbekké is válunk.