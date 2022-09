Tóth Gabi a metálosok miatt imádkozott, de az X-Faktor sem panaszkodhat

A két nagy kereskedelmi csatorna némileg ellentétes műsortervvel indult neki az ősznek, hiszen az RTL hétköznapi kínálatának legfontosabb sarokkövét az abszolút trashreality társkereső-show 'Házasodna a gazda’ mellett a Keresztanyu című sorozat legújabb évadja adja, míg a TV2-n a gasztrovetélkedő ’Séfek séfe’ várja a nézőket.

A 18-49 éves korosztály esetében stabilan teljesít az RTL társkeresője, a leggyengébben produkáló hétfői adás is a tévénézők több mint 17 százalékát érdekelte, míg pénteken 21,8 százalék volt kíváncsi arra, hogy rátalál-e a gazdákra a nagy szerelem. A társkeresőt mindazonáltal a bulvársajtó is nagyon kedveli, az elmúlt hetekben még az is követte Alfonz gazda és kiválasztottjai sorsát, aki egyáltalán nem akarta. Érdekesség, hogy a reality-vel szemben, az RTL hétköznapi esti szórakoztató műsorait indító Keresztanyu esetében pont a hétfői nap hozott kiugróbb eredményt, hiszen itt 19,3 százalékra emelkedett a közönségarány a korcsoportban, szemben az általában jellemző 17 százalék körüli eredménnyel. A Molnár Piroska nevével fémjelzett sorozatnak becsúszott egy gyengébb nap is: a sorozat csakúgy, mint az ezt megelőző héten, úgy most is az átlagosnál kissé halványabb nézettséget hozott csütörtökön.

Míg az RTL esetében két műsor osztozkodik az esti sávon, a TV2-nél ezt továbbra is a ’Séfek séfe’ foglalja el több mint két órás műsoridejével. Ezzel együtt a negyedik évadában járó széria továbbra is igen népszerű, és a leggyengébb napján is 17,7 százalékos közönségarányt produkált a 18-49 éves korcsoportban, amely különösen szép eredmény annak fényében, hogy így mindennap tudott javítani a csatorna nézettségi arányán. Sőt, a gasztrovételkedő már a hetet is erősen kezdte – hétfői közönségaránya 20,6 százalék volt.

Sokakat érdekeltek a focimeccsek

Nem nehéz megtalálni a magyarázatot arra, hogy miért eshetett vissza a csütörtöki nézettség a kereskedelmi csatornákon, hiszen a Ferencváros Európa Liga-győzelme is érdeklődésre tartott számot, és a hét 12. legnézettebb műsora lett, alig elmaradva a keddi Bayern München-FC Barcelona Bajnokok Ligája-összecsapás mögött.

A két szuperprodukció továbbra is verhetetlen

Egyre inkább beindulni látszik az X-Faktor 11. évada, az egyelőre még a balhézós-válogatós részeknél tartó tehetségkutató ennek megfelelően a nézettségét tekintve is erősített az előző héthez képest: a 18-49 éves korcsoportban egyértelműen elvitte műsorsávját 40,3 százalékos közönségaránnyal, míg a korcsoportban a nézettséget tekintve is átvette a vezetést. Úgy tűnik, a csatornának bejött, hogy az adásból egyebek mellett kiderült a rántott citrom receptje, volt egy kis szitkozódás, és egy versenyző leesett a színpadról. A műsor egyébként a 4 éven felülieket magába foglaló teljes népesség tekintetében is javulni tudott, és 1 millió 79 ezer nézőt hozott, azonban a hetet ismét a ’Sztárban sztár leszek!’ nyerte.

A TV2 tehetségkutatója továbbra is nagyon megy, amellett, hogy a közönségarányban is 33 százalék fölé erősödött, a teljes népesség körében 1 millió 166 ezer néző volt kíváncsi rá, ezzel pedig az egész hét bajnoka lett. Ezen egyébként annyiban biztosan nem lepődünk meg, hogy a tehetségkutató zsűrije ismét hasított, Tóth Gabi egy hörgős metáldal után imádkozott, majd ráfeküdt egy másik versenyzőre, mert annyira jól adta elő a Guns'N'Roses Welcome To The Jungle számát.

Így alakult hét

A 37. hét számait összegezve tehát úgy tűnik, hogy alapvetően mindkét csatorna némi növekedést tudott elkönyvelni, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a két vasárnapi szuperprodukció megugrott nézőszámot produkált – sőt, a TV2 esetében még a ’Sztárban sztár leszek!’ előtti hírműsorra is kiugróan sokan voltak kíváncsiak. A nagy kereskedelmi csatornák közönségaránya közti rés így tovább csökkent, már kevesebb, mint 2 százalék.