Tovább keresik a rendőrök és a katonák a maszktagadókat - autóban és rolleren is kell hordani?

Keddre 115 ezer fölé emelkedett az aktív koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, miután ennek a mutatónak az eddigi legnagyobb napi emelkedéséről adott jelentést az operatív törzs (4937-tel növekedett az előző adatközléshez képest az aktív fertőzöttek száma - a korábbi napi csúcs nem érte el a 4500-at). A friss statisztikákról itt írtunk >>

Az aktuális helyzetről kedden is tájékoztatót tartott az operatív törzs, amely ezúttal is csúszással, jó negyed órával a meghirdetett időpont után kezdődött el.

Katonák az utcákban és a kórházakban

A Magyar Honvédség Parancsnoksága képviseletében Torba Attila alezredes arról beszélt: a honvédség készen áll arra, hogy támogassa a járvány elleni védekezést. Jelenleg közel 60 katona vesz részt a kórházparancsnoki rendszerrel kapcsolatos feladatokban, az eü intézményekben 1100 katona vette fel a munkát olyan feladatkörökben, amelyek nem igényelnek eü végzettséget - például lázat mérnek, a betegirányításban vesznek részt.

A katonák emellett rendőrséggel közös csapatokban közterületeken is járőröznek - az alezredes szerint más nemzetközi példákhoz hasonlóan nálunk is elkerülhetetlen a járőrözési feladatokban való részvétel. 56 településen és Budapesten járőröznek a katonák a rendőrökkel közösen, önálló intézkedési joguk nincs. A katonák intézmények fertőtlenítésében is részt vesznek.

Aki meggyógyult, jelentkezzen vérplazma-adásra!

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a reggel közzétett statisztika legfőbb számait. Beszélt a gyógyultak emelkedő számáról (bár a mai adat ebben épp gyengébb volt, mindössze 175-tel emelkedett a gyógyultak száma). Felhívta a figyelmet a vérplazma-adás szükségességére: a gyógyult betegek vérében ellenanyag lehet jelen, amelyet ha aktív betegnek adnak, segítheti az ő gyógyulását is. Éppen ezért aki már átesett a betegségen, attól azt kéri a tisztifőorvos, hogy jelentkezzen vérplazma-adásra. A jelentkezőknek egyébként mintegy 10 százaléka rendelkezik kellő mennyiségű ellenanyaggal a vérében - mondta Müller Cecília.

Müller Cecília a november 17-i sajtótájékoztatón. Forrás: M1 / Youtube Müller Cecília a november 17-i sajtótájékoztatón. Forrás: M1 / Youtube

Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 25 éves fiatal is volt. Müller Cecília ismét felhívta a figyelmet: a koronavírus általában az állapotot súlyosbító, kísérő betegségként van jelen, csak a halálesetek 7 százalékában nem volt más alapbetegség a statisztikák szerint. (A 25 éves elhunyt betegnél a statisztika alapbetegségként magsvérnyomás-betegséget, tüdőtumort tüntet fel.)

A tegnapi adatszolgáltatási anomália a legnagyobb vizsgálati labor késlekedése miatt volt, a mai napi adat már a valóban aktuális adatokat tartalmazza. Az elmúlt 24 órában több mint 27 ezer PCR-vizsgálat történt, emellett az antigén gyorsteszteket is egyre szélesebb körben alkalmazzák. Müller Cecília arra kéri az embereket: csak akkor menjenek el szűrőbuszokon, szűrőpontokon történő vizsgálatokra, ha erre a háziorvosuk kéri őket. Szűrőpontokra maszkban, tömegközlekedési eszközök használata nélkül menjen mindenki. Pozitív teszt esetén korona-pozitívként könyvelik el a gyorsteszteseket, negatív teszt esetén PCR-vizsgálatra küldik az érintettet további megerősítésre.

Az egymillió főre vetített számok alapján fertőzöttek és elhunytak tekintetében is az EU27 körben a középmezőnyben van Magyarország. A szennyvíz-vizsgálati adatok alapján sajnos az látszik, hogy nem értük még el a második hullám tetőpontját - mondta Müller Cecília. Az eredményekről itt írtunk bővebben - az érintett településeken, gyakorlatilag az egész országban számíthatunk 4-5 napon belül a fertőzéses esetek számának további emelkedésére.

Kávézót, kocsmát, fodrászatot zártak be - a közlekedési eszközökön, boltokban szinte rend van

Kiss Róbert rendőr-alezredes arról beszélt: továbbra is ellenőrzik a maszkviselési szabályok és a kijárási tilalom betartását. Az elmúlt 24 órában 293 emberrel szemben intézkedtek azért, mert nem vagy szabálytalanul hordtak maszkot. 247 ember olyan közterületen nem hordott maszkot, amelyen egyébként kötelező lett volna. 97 személyt figyelmeztettek, 101 személyt megbírságoltak, 49 személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettek.

Csak 8 ember ellen intézkedtek viszont tömegközlekedési eszközön vagy megállóban, a boltokban pedig 38 személy ellen.

Eddig összesen 46 üzlet, létesítmény esetében döntöttek bezárásról. Az elmúlt 24 órában 3 vendéglátó vagy szolgáltatási helyet zártak be - ebből két eset volt budapesti. Az egyik egy fordrászatot érintett, a másik eset egy körúti kávézót, amely a tilalom ellenére nyitva tartott, a bent lévők maszkot sem hordtak. A harmadik eset a hajdú-bihari Monostorpályiban történt: a település presszója nyitva volt, egy vendég italozgatott az előtérben, amikor a rendőrök ellenőrzésre érkeztek.

Aki autót vezet vagy rollerrel sportol, lehet maszk nélkül

Ezúttal is kevés újságírói kérdésre tért ki a tájékoztató.

Több európai országban is az összeomlás szélére került az egészségügyi ellátórendszer, hogy áll ebben Magyarország? - kérdezték az optörzset. Müller Cecília szerint Magyarországon is extrém terhelés nehezedik az ellátórendszerre, a védekezés tervszerű, a kapacitás bővítése folyamatos, az összes aktív ellátást végző intézményben kezelnek már koronavírusos beteget. Ágy van, lélegeztetőgép van, a személyzet azonban korlátos - az egészségügyi dolgozók fáradnak, mondta Müller Cecília. Mindenki tartsa be a szabályokat, hogy ne növekedjen tovább a nyomás az ellátórendszeren - kérte az országos tisztifőorvos.

Az autók vezetőinek és utasainak nem kell maszkot hordani; ha rollerezés egyéni sportolás céljából történik, akkor nekik sem - válaszolta egy másik kérdésre Kiss Róbert alezredes.

Egy másik kérdésre Müller Cecília elmondta: vannak olyan betegek, akiket másodszor is megfertőz a koronavírus. Egyénenként eltér, hogy mennyi időre lesz valaki védett a gyógyulás után; általánosságban a WHO iránymutatása szerint 6 hónapig tart a védettség az első fertőzés leküzdése után, ettől persze az egyedi esetek eltérhetnek. A védőoltás tartósságának vonatkozása miatt ezt a témát rengeteget kutatják - tette hozzá. Azt is elmondta: a PCR teszt még akkor is mutathat pozitív eredményt, ha egyébként fertőzőképes vírusokat már nem ürít a gyógyultnak tekinthető páciens.