Tovább lövik Harkivot az oroszok

A helyi tévé felvételein egy orosz tüzérségi lövedék vagy rakéta becsapódása látható a helyi kormányzat központjául szolgáló épületnél.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui