Tovább tombol a koronavírus Romániában - Ukrajnában is egyre több az aktív fertőzött

Romániában 777 új koronavírusos megbetegedést diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában, és ezzel ismét megdőlt az egy nap alatt jegyzett megbetegedések csúcsa. Ukrajnában is romlik a helyzet.

Az előző napihoz hasonlóan csütörtökre megint nyolcszáznál több új koronavírusos beteget regisztráltak Ukrajnában, velük együtt az eddig azonosított fertőzöttek száma már meghaladta az 56 ezret az országban - derült ki derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített tájékoztatóján.

A román hatóságok egyre nehezebben tudják betartatni a járványellenes intézkedéseket. Bukarestben az elmúlt napokban több alkalommal is tüntetéseken tiltakoztak a járványellenes szabályok ellen.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!