Trump már beszélni sem akar a kínai elnökkel

Bár Svédország nem vezetett be karantént, mégis le tudta lassítani a járvány terjedését. Az idősotthonok lakóit ugyanakkor nem tudta megvédeni .

A nyugati országokban általában lassul a járvány terjedése, ezért a kormányok sorra jelentik be a szigorítások lazítását.

Kína visszautasította az amerikai vádakat. Hírszerzése jelentése szerint a Peking-ellenes amerikai kampány miatt akár a legrosszabb forgatókönyvre, a fegyveres konfrontációra is fel kell készülni.

A Die Welt szerint az amerikai kormány azzal is megvádolta Kínát, hogy hekkerek segítségével el akarja lopni a vírus elleni oltóanyag- és gyógyszerkutatások eredményeit.

Eszkalálódni látszik a feszültség az Egyesült Államok és Kína között: tegnap az amerikai elnök a kapcsolatok teljes megszakítását is kilátásba helyezte - írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

