Túl van a legrosszabbon a német gazdaság

A karantén lazításának köszönhetően már ezekben a hónapokban elkezdődhet a fellendülés Németországban. Igaz, még így is csaknem hét százalékkal esik majd a GDP, és félmillióval nőhet a munkanélküliek száma.

A német gazdaság állapota Magyarország számára is kiemelten fontos, hiszen a két gazdaság ezer szállal (kereskedelem, hazai német cégek stb.) kötődik egymáshoz.

Angela Merkel német kancellár június elején jelentette be , hogy 130 milliárd eurós csomaggal enyhíti a járvány elleni harc negatív következményeit.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint továbbra is nagy a bizonytalanság, a meggyengült export pedig fékezi a gazdaságot.

A foglalkoztatottak száma - az állami támogató intézkedések ellenére - 500 ezerrel esik vissza becslések szerint. A munkanélküliség a tavalyi 5 százalékról 6,1-re emelkedik, és ezen a szinten marad jövőre is.

Igaz, a gazdaság így is akkora zuhanást produkálhat, amekkorára a szövetségi köztársaság történetében még nem volt példa.

