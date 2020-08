Túljutott a járványon a magyar gazdaság

Az elmúlt hónapok erős pesszimizmusa után a júliusi Beszerzési Menedzserindex minimális élénkülést mutat. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság által számolt index azt jelzi, hogy a mélyponton átlendültünk, de az érték alulmúlja az elmúlt évi számot és a korábbi három év átlagát is.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júliusi értéke: 50,8. Ez alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest immár kedvezőbb folyamatokról számoltak be, négy hónapos szűkülés után. Februárban már néhány válaszadónál érződött a koronavírus-járvány hatása, ami márciusban kibontakozott, és áprilisban is erőteljesen meghatározta a mindennapokat, a májusi enyhítésekkel párhuzamosan ugyanakkor a szűkülés üteme lassult és ez a trend júniusban is megmaradt, majd júliusban átfordult egy enyhe ütemű bővüléssé. A BMI üteme ezzel 50,0 pont fölé került.

A most közzétett számokat értelmezhetjük a félig üres-félig teli pohár szindrómával is. A járvány utáni gazdasági visszaesés egyértelműen megmutatkozott a BMI-ben, amit később a makrogazdasági adatok is visszaigazoltak. A tavaszi számokhoz képest látványos volt a javulás, ám messze nem ilyen rózsás a kép, ha a korábbi évek számaival hasonlítjuk össze a mostani értéket.

A 2020 július havi index nagyobb a júniusi (47,4) értéknél, és a kilencedik legalacsonyabb júliusi érték. Július összességében átlag feletti hónap volt a korábbi években (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a júliusoké 52,8). Az elmúlt három évben a júliusi átlag ennél magasabb volt (53,3), köszönhetően a 2017-es év gyorsabb ütemének (55,6). Az idei érték így átlag alatti júliusi értéknek tekinthető.

Így alakultak az index komponensei

A termelési mennyiség indexe nőtt júniusi értékéhez képest, és 50,0 pont fölé kerülve a termelt mennyiség növekedését jelzi az előző hónappal összevetve, első alkalommal. A mostani érték átlag alatti, 1995 óta tizenegyszer volt alacsonyabb az index értéke júliusban.

Az új rendelések indexe is emelkedett, és 50,0 pont fölé kerülve jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag alattinak tekinthető 1995 óta, eddig tizenegyszer mértünk alacsonyabb júliusi értéket.

A júliusi szállítási átfutási idő hosszabb lett júniushoz képest, és az ütem erősödött. Az index értéke az elmúlt egy évben majdnem végig 50,0 pont alatt volt. A korábbi júliusi értékeket nézve az idei a második legalacsonyabb.

A vásárolt készletek indexe öt havi szűkülés után első alkalommal bővül, enyhe ütemben. Az idei júliusi indexérték az elmúlt évek értékei alapján átlag alatti, és a tizenkettedik legkisebb júliusi.

A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónaphoz hasonlóan júliusban is csökkenésre utal, nyolcadik alkalommal egy havi bővülés után. Az index értéke nagyobb lett júniushoz képest, de átlag alatti értéknek tekinthető, valamint a tizedik legalacsonyabb júliusinak.