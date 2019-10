Túlterhelés miatt akadozott a valasztas.hu

Úgy tűnik, nem sikerült teljes mértékben felkészíteni a szervereket az elsöprő érdeklődésre: a Nemzeti Választási Iroda honlapja, a valasztas.hu az imént - ma már nem először - az alábbi képpel fogadta a látogatókat:

Néhány perc kiesés után az első részeredményekkel tért vissza az oldal. Közben a televíziós közvetítésekben is említették, hogy vannak gondok az adatok folytonosságával: az ATV közvetlenül a szerverekről - tehát nem a weboldalról - kapja az adatokat, fél 9 után a műsorvezetők mégis arról beszéltek, hogy fals számok is kerülnek az adatfolyamba. Néhány perc után aztán ők is arról számoltak be: újra érkeznek adatok az NVI-től.

Emlékezetes: a 2018 áprilisában tartott országgyűlési választások idején is gyakran akadozott a szolgáltatás, a választás.hu elérhetetlenné vált. Pálffy Ilona NVI-elnök akkor azt mondta: ez nem jelenti azt, hogy a rendszer is összeomlott volna, csak kívülről nem volt elérhető az oldal.

Frissítés 21:11: ismét nem működik rendesen a választás.hu, a weblap vagy nem tölt be, vagy szét van esve a tartalma.