Újabb 1000 milliárd forintot biztosít az MNB a kkv-knak

Az októberben 3 százalékosra mérséklődött éves inflációval és 3,2 százalékra csökkent indirekt adóktól szűrt maginflációval - ez utóbbit veszi figyelembe kamatdöntéseinél a jegybank - a Monetáris Tanács ezúttal nem tett érdemi megállapítást. Mint közleményében írta, "az inflációs alapfolyamatok alakulását továbbra is a keresleti-kínálati súrlódások áremelő és a gyenge kereslet várhatóan egyre szélesebb körben kibontakozó dezinflációs hatásainak eredője határozza meg. A koronavírus-járvány következtében az árazási döntések nagyobb változékonysága és a szokásostól eltérő szezonális mintázata a következő negyedévekben is jellemző marad."

A jegybank továbbra is heti 40 milliárd forint értékben vásárol hosszú lejáratú államkötvényeket - derül ki a közleményből -, mely szándékát csak erősíti, hogy a nemzetközi befektetői hangulat javulásával párhuzamosan lefelé tolódtak a hazai hozamszintek. November 3-án kevesebb volt a benyújtott ajánlat, így akkor csak 20 milliárd forintért vettek kötvényt, majd 10-én és a mai aukción ismét 40 milliárdért. A program célja a hozamgörbe laposítása, illetve az államadósság lejárati szerkezetének hosszítása. A mai ülésen a jegybank az állampapír-vásárlási programot felülvizsgálta és azt sikeresnek minősítette. A következő technikai felülvizsgálatot 2 ezer milliárd forintos állománynál fogják végrehajtani.

Közleményében a tanács azt is egyértelművé tette, hogy továbbra is az egyhetes betéteket tartja a legrugalmasabb eszköznek arra, hogy fő célját, a középtávon 3 százalékos inflációt teljesítse. A múlt héten változatlanul, 0,75 százalékos kamatszint mellett az összes benyújott ajánlatot elfogadta az MNB, összesen 2 798 milliárd forint értékben. Az Equilor Befektetési Zrt. várakozása szerint amíg a forint a 375-380-as tartomány alatt mozog az euróval szemben, nem fog kamatemeléssel beavatkozni a jegybank.

