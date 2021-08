Újabb adalék az AstraZeneca okozta trombózishoz

„Bár rendkívül ritka az AstraZeneca vakcina első adagja után fellépő vérrög szindróma, mégis magas halálozási kockázatot hordoz magában az egyébként fiatal és egészséges embereknél is” - állapították meg brit kutatók a The Guardian cikke szerint.

A szakemberek 220 olyan pácienst vizsgáltak meg, akik március 22 - június 6. között jelentkeztek be az Egyesült Királyság kórházaiban. Ezek az adatok pedig azt mutatják, hogy az 50 évnél fiatalabbak körében 50 000 emberből körülbelül egynél fordultak elő vérrögök.

„Fontos hangsúlyozni, hogy az Oxford/AstraZeneca vakcinára adott ilyen reakció nagyon ritka” - mondja Dr. Sue Pavord, az Oxford University Hospitals hematológus tanácsadója és a New England Journal of Medicine című folyóiratban megjelent elemzés vezető szerzője, aki azt is hozzáteszi, hogy azok számára viszont, akiknél vérrögök alakultak ki, az eredmények végzetesek lehetnek.

A szindróma gyakran érinti a fiatal, teljesen egészséges oltakozókat, akiknél meglepően magas a halálozási arány. Különösen veszélyes, ha a beteg alacsony vérlemezkeszámmal rendelkezik, mert az oltóanyag vérzést okozhat az agyában.

„Sajnos ez bárkit érinthet. Az elemzett eseteink 50 százalékában ugyanis nem voltak korábbi betegségek, vagy már ismert egyedi kockázati tényezők” - tette hozzá Beverley Hunt, a londoni King's College trombózis-professzora.

A kutatók azt állapították meg, hogy az oltás által kiváltott trombózisos immunválasz a vizsgált esetek 23 százalékánál okozott halált. Ez a halálozási arány jelentősen, 73 százalékra emelkedik azoknál a betegeknél, akiknél nagyon alacsony a vérlemezkeszám.

Bár a Pfizer vakcina beadása után ritka véralvadási mellékhatásokról, illetve szívizomgyulladásról érkezett néhány jelentés, a trombózis egyelőre úgy tűnik, a kutatók szerint is csak az AstraZenecához kapcsolódik.

Május elején az Egyesült Királyság Védőoltási és Védőoltási Vegyes Bizottsága azt javasolta, hogy 40 év alatti embereknek adják az AstraZenecát, mert az első adatok után nagyon ritkán számolt be vérrögökről a fiatalabb generáció. Az elemzésben szereplő 220 páciens viszont 18 és 79 év közötti volt, átlagéletkoruk 48 év. Körülbelül 85 százalékuk 60 év alatti volt, annak ellenére, hogy az idős lakosság nagy részét ezzel a vakcinával oltották.

„Ez mégsem jelenti azt, hogy az Oxford/AstraZeneca vakcinát nem szabad beadni a 60 év alattiaknak” - mondja Pavord.

Véleménye szerint, ha magas a vírus előfordulási gyakorisága, akkor többen is fertőződnek meg. Ebben az esetben van értelme mindenkinek Oxford/AstraZenecát adni, de ha alacsonyabb a Covid jelenléte, akkor a korhatárt lejjebb kell vinni, hiszen a Covid kockázata sokkal nagyobb az idősebb korosztályok esetében.

A 444.hu áprilisban beszámolt két magyar nőről, akik az oltás után mélyvénás trombózist kaptak. De igen érdekes és változatos mellékhatásokról számolnak be az Astrával oltottak Facebook-csoportjában is. Április 7-én jelentette be hivatalosan az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), hogy a vérrögképződés az AstraZeneca nagyon ritka mellékhatása. Ezután az országok sorban álltak le részben vagy teljesen a vakcina használatával. Dániában teljesen leálltak, Portugáliában, Spanyolországban 60 év felettieket oltanak csak vele, Franciaországban 55 év felettieket. Nagy Britanniában pedig 40 év alatt nem ajánlják, miután április 7-ig 79 vérrögös esetet azonosítottak.

Korábban lapunk kérte a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, hogy a hozzájuk érkezett mellékhatásokról adjanak tájékoztatást, akár vakcinákra lebontva, de választ azóta sem kaptunk.