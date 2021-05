Újabb két évig hagyja porosodni tervét a kormány

Legutóbb nagyjából egy évvel ezelőtt változtatott a kormány, így jelenleg a hatályos jogszabályok alapján 2022-től nyílna lehetősége arra a gyászolóknak, hogy amennyiben nem tudják megfizetni a temetési szolgáltatást, egy olcsóbb megoldást válasszanak.

A 2022-es költségvetést megalapozó törvényjavaslatban azonban elrejtettek egy módosító paragrafust, mellyel - különösebb indoklás nélkül - újabb két évvel tolnák ki a bevezetés határidejét, 2024-re.

Nem ez az első, sem a második alkalom, hogy a kormány úgy dönt, az anyagilag nehéz helyzetben lévő gyászolók számára megoldást jelentő szociális temetést később vezetik be. A mostani halasztás elfogadása után kijelenthetjük:

legalább 10 évet már biztosan késik a bevezetés.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Bár azt hozzátennénk, hogy a jelenlegi koronavírus-járvány függvényében nem lehet véletlen az újabb halasztás. A temetés procedúrája ugyanis - melyet teljes egészében a hozzátartozóknak kell elvégezniük - komoly járványügyi kockázatokat is rejt magában.

2014 után ugyanis 2019-re halasztották el a jogszabály hatályba léptetését. Ezt a 2019-es büdzsét megalapozó törvénycsomagban 2021-re tolták el, majd tavaly 2022 lett az új céldátum, most pedig újabb két évet kell várni arra, hogy a szociális temetés bekerüljön a temetői szolgáltatások közé.

A szociális temetés során a hozzátartozók dolga lesz a temetési előkészületek elvégzése, ideértve az elhunyt mosdatását, felöltöztetését, a sír kiásását, a koporsó vagy urna kiszállítását a temetőn belül, valamint a sírba vagy urnába helyezést. A temetést az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól lehet majd igényelni.

Az elhunyt hűtéséről, szállításáról, hamvasztásáról viszont az állam gondoskodik, és a sírhelyet is az állam biztosítja. Vagyis a temetési költségek nem terhelik a hozzátartozókat, ha minden szabályt betartanak. Ennek ellenére a javaslat megosztja a közvéleményt, sokan szenvtelennek tartják az ötletet.

Mindeközben a temető üzemeltetőjének is lesz feladata a szociális temetéssel. Gondoskodnia kell majd az ezzel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi és járványügyi szabályok ismertetéséről. Ha ezt követően a szociális temetést választók nem tartják be a megismert előírásokat, akkor az üzemeltetőnek kell ellátnia a temetéssel kapcsolatos teendőket, a felmerülő költségeket pedig az elhunyt hozzátartozóinak számlázza ki. Vagyis a szabályok be nem tartása is azt eredményezheti, hogy a gyászolóknak kell állnia a temetés költségeit.