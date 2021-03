Újabb oltásokat engedélyeztek Magyarországon - soha nem látott teherről beszélt Müller Cecíla

Egy cég sem kaphat soron kívül oltóanyagot - egyre több a gond a maszkviseléssel és a bulikkal

Az oltásokkal kapcsolatban elterjedtek olyan hírek, hogy egyes vállalatok, többek között az Auchan Magyarország részére is soron kívül biztosítottak oltóanyagot. Az oltások tervezésével, az oltóanyag biztosításával kapcsolatos döntések az operatív törzs és az országos oltási munkacsoport hatáskörébe tartoznak, márpedig ilyen döntés náluk nem született , a hír tehát valótlan - mondta a mai tájékoztatón Kiss Róbert alezredes.

A rendőrségnek egyre több dolga van a maszkhasználat ellenőrzésekor, egyre több esetben kell inzékedniük. A hétvégén 1950 személlyel szemben intézkedtek maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közülük 1837 személy közterületen szegte meg a szabályokat.

Pécsett és Nagykanizsán találtak olyan szálláshelyeket, amelyek a szabályokat megszegve működtek, Szigetváron egy rendezvény miatt indítottak szabálysértési eljárást. Több vendéglátóhelyet bezártak, 12 vendéggel és 2 üzemeltetővel szemben intézkedtek. Egy szentendrei kávézót és egy nyíregyházi presszót, valamint egy babocsai büfét találtak nyitva. Szegeden egy garázdaság helyszínén intézkedő rendőröknek az érintett 6 személy elmondta, hogy egy vendéglátóhelyen voltak szórakozni - az üzletet valóban nyitva találták, vizsgálják az esetet. Egy fővárosi AirBnB lakásban 18 fős házibuliról érkezett bejelentés, itt is intézkedtek, ahogy egy hetedik kerületi pincehelységben rendezett 25 fős táncest szervezője és résztvevői ellen is eljárás indult - közölte Kiss Róbert.

Két újabb vakcinát engedélyezett az OGYÉI

A harmadik hillám emelkedő szakaszának rendkívül dinamikus idejét éljük - kezdte tájékoztatóját Müller Cecília. Napról napra egyre nagyobb teher nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és a lakosságra is - fontos, hogy mindenki jelentkezzen oltásért. Az országos tisztifőorvos ismertette az eddig beoltottak számát:

A brit mutáns dominál Európa-szerte, a megbetegedések többmint 90 százalékát ez a variáns okozza. A kezdeti közleményekkel szemben nem csak gyorsabban terjed, hanem súlyosabb lefolyású megbetegedést is okoz. A járványból az oltások vezetnek ki minket - nyomatékosította az országos tisztifőorvos, aki szerint a közös EU-beszerzésből származó vakcinák leszállításához Magyarországnak nem kell külön szerződést szerződést kötnie a gyártókkal, a keleti vakcinákat viszont külön szerződés keretében szerzi be Magyarország. Müller Cecília bejelentette:

a napokban az OGYÉI két újabb vakcinát engedélyezett: a CanSino és Covishield vakcináját.

Hétfő délelőtt a Telex a Reuters híre alapján már írt arról: a kínai Cansino Biologics koronavírus elleni oltóanyaga Magyarországon vészhelyzeti használati engedélyt kapott. A Convidecia nevű vakcinát katonai használatra már júniusban engedélyezték, de a harmadik fázisú tesztjeit csak szeptemberben kezdték meg - írta a lap.

A CansinoTech oltóanyagait tartalmazó ampullák - Forrás: cansinotech.com A CansinoTech oltóanyagait tartalmazó ampullák - Forrás: cansinotech.com

A Cansino oltóanyaga virálisvektor-alapú. A Szegedi Tudományegyetem összefoglalója szerint a vektorvakcinákban egy ártalmatlan, szaporodni nem képes, csonkolt vírus viszi be a sejtjeinkbe a COVID-19 megbetegedés kórokozójának, a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjéjének az örökítőanyagát. (Vektorvakcina még a Szputnyik V, az AstraZeneca és a nemrég az EU-ban is engedélyezett Janssen.) A Cansino oltóanyaga egydózisos, a kínai pártlap közlése 65,7 százalékos hatásosságú, és 90,9 eséllyel előzi meg a komolyabb megbetegedést. Kínán kívül engedélyt kapott már Pakisztánban és Mexikóban is - írta a Telex.

A másik újonnan engedélyezett oltóanyag, Covishield szintén vektorvakcina, szinte azonos az AstraZeneca már nálunk is használt vakcinájával - ezt az AstraZeneca licence alapján Indiában gyártják.

Egy orvos mutatja az indiai Covishield koronavírus elleni vakcinát a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórházban, Ungváron 2021. március 11-én. Egyelőre egyfajta oltóanyag van Ukrajnában, az AstraZeneca licence alapján Indiában Covishield néven gyártott vakcina. MTI/Nemes János Egy orvos mutatja az indiai Covishield koronavírus elleni vakcinát a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórházban, Ungváron 2021. március 11-én. Egyelőre egyfajta oltóanyag van Ukrajnában, az AstraZeneca licence alapján Indiában Covishield néven gyártott vakcina. MTI/Nemes János

Vasárnap késő este 250 ezer adag érkezett meg a Szputnyik V vakcinából, a szállítmány vizsgálatát megkezdte a Nemzeti Népegészségügyi Központ - mondta Müller Cecília. Eddig egyébként 3,3 millió fő regisztrált oltásra.

Soha nem látott teher az egészségügyön

Soha ekkora teher nem volt még az országon, az egészségügyi rendszeren - kommentálta a reggel közzétett friss statisztikákat Müller Cecília (ahogy arról beszámoltunk, a kórházban ápoltak száma eddig soha nem látott tempóban emelkedett).

Napról napra látják az emelkedést - a szennyvíz-adatok alapján számított is erre az operatív törzs. Müller Cecília elmondta: értik az aggodalmat és a növekvő érdeklődést a kórházban ápolt rokonok állapota iránt, de türelmet kért a lakosságtól. A háziorvosoktól azt kérte: ambuláns esetekben alkalmazzák a favipiravirt, ami megelőzheti a betegség súlyossá válását.

A legnagyobb betegszám a Semmelweis Egyetem klinikáin van, 625 főt ápolnak itt. A Debreceni Egyetemen 542-en, a szabolcsi kórházak 537, a borsodi központi kórházban 510, a Magyar Honvédség egészségügyi központjában 450, a Fejér megyei Szent György kórházban 444, a győri Petz Aladár oktatókórházban 343 főt ápolnak, az összes többi intézményben 300 fő alatti a betegszám.

Szerkesztőségünk a lélegeztetőgépen lévők átlagéletkoráról és halálozási rátájáról szóló kérdésére az online tájékoztatón nem válaszoltak az operatív törzs képviselői; ha írásban választ kapunk, természetesen megosztjuk olvasóinkkal.

Müller Cecília egy biztató adattal zárt: az elmúlt hét végén végzett szennyvízvizsgálatok a koronavírus örökítőanyagának koncentrációjánál stagnálást mértek.