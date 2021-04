Újabb rés a járványügyi szervezés pajzsán

A háziorvosok a héten már megkapták a praxisukhoz tartozó összes oltásra regisztrált páciens névsorát – mondta tegnap az ATV Híradójának Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének elnöke.

Így az a régóta várt helyzet állt elő, hogy a háziorvosok mostantól maguk dönthetik el, hogyan osztják be az oltásra váró betegeket. Ugyanis korábban az is nehezítette a szervezést, hogy mindig csak egy szűkített listát kaptak csak arról, kiket kell beoltaniuk.

Végre a háziorvosok dönthetnek a praxisukhoz tartozó páciensek oltásáról. Fotó: Depositphotos Végre a háziorvosok dönthetnek a praxisukhoz tartozó páciensek oltásáról. Fotó: Depositphotos

A híren felbuzdulva negyvenpluszos olvasóink azt jelezték, hogy este, mikor felhívták a háziorvosukat, hozzávetőleg hány nap múlva és milyen vakcinára számíthatnak, meglepődve hallották a telefonban, hogy a nevük egész egyszerűen nem szerepel a listában. Pedig nem voltak restek, még decemberben regisztrált a házaspár a hivatalos oltási regisztrációs honlapon.

Tehát a háziorvoshoz eljuttatott „teljes névsor” nem tartalmazza a nevüket, ezért a doktor azzal a lendülettel fel is írta őket, s elmondása szerint ettől kezdve mindenkit felír, aki betelefonál és a hozzá tartozó praxis tagja. Olvasóinknak hozzátette, hogy ettől kezdve ő dönti el a sorrendet is, de ezt már törvényesen úgyis megteheti, hiszen tegnap a köztévében maga Orbán Viktor is megerősítette a háziorvosok régóta jogosan hangoztatott kívánságát.

Békássy Szabolcs egyébként azt mondta, hogy a háziorvosok a névsor mellé kaptak egy szakmai útmutatót is, ami segíti őket abban, hogy a legveszélyeztetettebbeket válasszák ki a listáról, és előre tudják venni őket az oltásban.

A szakmai útmutató tartalmaz olyan egyéb csoportokat, akik az idős pácienseken túl elsőként immunizálhatók. Ide sorolható a várandósok csoportja, és a fokozott kockázatot jelentő cukorbetegeknek a csoportja.