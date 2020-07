Újabb titokzatos hegyvidéki céggel bővült Tiborcz István birodalma

Még egy céggel gyarapodott a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a cégbirodalma június végén - vettük észre az Opten cégadatbázisban. A június 10-i alapítású céget viszonylag gyorsan, két hét után be is jegyezte a cégbíróság a kötelezően előírt minimális jegyzett tőkével, 3 millió forinttal. A Tusculanum Hegyvidék Kft. tevékenységi körei beleillenek Tiborcz István szakterületébe, marad az ingatlanpiacon. Fő tevékenységként a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadását, üzemeltetését jelölték meg.

Emellett bejegyezték még a

sportlétesítmény működtetését

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezését

egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet

saját tulajdonú ingatlan adásvételét

ingatlankezelést

üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadást.

A Tusculanum Hegyvidék Kft. tulajdonosa az ingatlafejlesztéssel foglalkozó BDPST Zrt., amely így már 11 cég tulajdonosa. Az interneten még nincs semmi nyoma az új cégnek, így nem tudni, hogy konkrétan milyen ingatlannal kapcsolatban hozták létre, de biztos nem véletlenül döntött úgy Tiborcz István, hogy kell neki még egy ingatlanos cég.

A BDPST-ből amúgy 2019-ben egészen elképesztő, 2,3 milliárd forintos osztalékot vett ki a miniszterelnök veje. A 4,8 milliárd forintos profitból azonban így is bőven maradhatott pénz egy újabb nagy üzletre. A Tusculanum Kft.-nek ugyanaz a Malik Zoltán az ügyvezetője, aki számos más Tiborcz-érdekeltségben is cégvezető, de igazgatótanácsi tag maradt Appeninn Nyrt.-ben is, amiből a miniszterelnök veje és Mészáros Lőrinc is kiszállt.